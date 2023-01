El caso de Dani Alves será, probablemente, uno de los más sonados y polémicos de este año. El que fuera futbolista del FC Barcelona se encuentra desde hace una semana en prisión tras ser acusado por una joven de agresión sexual mientras ambos se encontraban de fiesta en una conocida discoteca de la capital catalana.

Alves, que tuvo que ser trasladado de cárcel a otro lugar por su seguridad, ha confiado en el abogado grancanario Cristóbal Martell para defender su inocencia y todo apunta a que este caso dará mucho que hablar y será tremendamente mediático.

Hasta el momento, solo el entorno cercano al jugador ha hablado para asegurar que están del lado de Alves mientras que su pareja, la modelo tinerfeña Joana Sanz, pese a que en un principio defendió al acusado, ahora parece que no cree la versión de su novio y ha eliminado todas sus fotografías junto a él, en un claro ejemplo de querer separarse de su imagen y todo el complejo proceso judicial que se le viene encima.

Sin embargo, la gran sorpresa ha llegado cuando, sin esperárselo nadie, Dani Alves ha roto su silencio desde la cárcel de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) para ofrecer sus primeras declaraciones a un medio tras ser acusado de un supuesto delito sexual.

Incendiarias y criticadas palabras

En declaraciones exclusivas al periódico 'La Vanguardia', el jugador brasileño ha asegurado sobre su actual situación que "aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada".

Sobre su inocencia, el deportista sigue asegurando que nada de lo que se le está acusando es cierto e insiste en que lo que ocurrió en la discoteca fue "con el consentimiento de la mujer".