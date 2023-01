La desesperación de la canaria Joana Sanz tras el ingreso en prisión de su marido Dani Alves

Horas después de ser detenido y de prestar declaración en la Ciutat de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat, la jueza del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión sin fianza para Dani Alves (39 años) por un presunto delito de agresión sexual. El exfutbolista del F. C. Barcelona salía del recinto judicial en una patrulla de los Mossos d'Esquadra directamente al recinto penitenciario asignado. En la distancia, su mujer, la modelo canaria Joana Sanz (30 años), le ha mostrado su apoyo incondicional a través de las redes sociales.

Dani Alves ha sido enviado a prisión por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Una de las trabajadoras del local asegura que el futbolista la agredió sexualmente, hechos que denunció ante las autoridades dos días después. Alves se declara inocente y niega los hechos, afirmando que "conoce a esta persona".

Tras tiempo desaparecida, Joana Sanz ha vuelto a las redes sociales, esta vez para mostrar todo su apoyo a su pareja. La modelo compartía ayer un 'story' de Instagram de una imagen de sus manos entrelazadas junto a la palabra "Together" ("Juntos"). La modelo ha desactivado todos los comentarios en sus redes sociales, posiblemente por la gran presión y el aluvión de comentarios que está recibiendo desde la detención, y ahora el ingreso en prisión de Dani Alves. Además, ha compartido un mensaje desgarrador en el que ha escrito que “mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida”.

No solo se ha blindando en el mundo cibernético. También ha decidido no dar más declaraciones. En 'Y ahora Sonsoles' quisieron ponerse en contacto con ella, pero ha desestimado "entre lágrimas" la oportunidad de defender públicamente a su pareja. De momento.

Joana Sanz, con Dani Alves en prisión tras perder a su madre

La situación de la maniquí canaria es complicada y dolorosa. Su arranque de año ha sido especialmente difícil pues, además de los problemas penales de su marido, recientemente perdía a su ejemplo a seguir, la mujer que más quería y admiraba: su madre. "Nuestro último baile. No ha sido el mejor, porque un puto tumor no nos lo ha permitido, pero me quedo con tu mirada grabada en el corazón por siempre", un mensaje conmovedor con el que anunciaba el pasado 12 de enero su fallecimiento.

Pocos días después, Joana hacía acopio de fuerzas y contaba la auténtica pesadilla que fueron los últimos días de vida de su madre. En sus palabras no hay alivio al pensar en el enorme sufrimiento de la que ha sido el gran pilar de su vida. Sin ella, esta nueva prueba que ha sacudido su felicidad, con el envío a prisión de su marido, se hace mucho más dura.

"¿Lo que me duele? Que por ser una persona con una enfermedad mental, no te tomaron en serio tus dolencias y te discriminaron. A mi madre le diagnosticaron un tumor en el útero de 18cm en octubre. Cuando se lo comunicaron insultó a la ginecóloga y rechazó cualquier posibilidad de operación. Nadie me llamó. (...) Mi madre firmó para operarse el 29 de noviembre, no le dieron quirófano hasta hoy, 17 de enero, demasiado tarde", contaba totalmente rota.

Qué pasó el 30 de diciembre

Antes de Nochevieja, Alves quedó con sus amigos el día anterior para reunirse en la sala VIP de la discoteca, cenar y tomarse unas copas juntos mientras disfrutaban de la música. Allí es donde habría conocido a la chica, quien relató a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona que había ido con dos amigas al mismo local, a la zona vip, convidadas por un grupo de amigos mexicanos, y que allí un camarero les dijo que alguien las quería invitar a su mesa.

Según cuentan tanto El Mundo como El País, ese alguien sería Dani Alves, quien se habría presentado a ella como “jugador de petanca en L’Hospitalet de Llobregat”. Los mexicanos fueron quienes le contaron la verdad, ya que ella relata que no le conocía. Según su testimonio, ambos estuvieron bailando y el jugador le llevó en varias ocasiones la mano hasta su pene, mientras que ella la retiró.

Posteriormente, el brasileño le habría pedido que la siguiese tras una puerta, y tras cruzarla vio el pequeño aseo donde tuvo lugar la agresión que denuncia, alrededor de las cuatro y media de la madrugada. Allí ambos habrían forcejeado y el brasileño la habría penetrado vaginalmente.

El primero en salir del lavabo fue Alves, que abandonó la discoteca con un amigo, y la víctima se fue a buscar a sus compañeras, que llamaron a la seguridad del local y se activó el protocolo de asistencia a víctima de violencia sexual.

No pudieron localizar al brasileño y en unos cinco minutos aparecieron los Mossos. Una ambulancia trasladó a la joven al Hospital Clínic, donde le hicieron un reconocimiento médico para encontrar restos biológicos. Ella, por su parte, denunció la agresión a los Mossos d’Esquadra el 2 de enero con este informe de los doctores y aportando también la ropa que llevaba esa noche. Alves, por su parte, regresó a México, donde continuó jugando hasta que la semana pasada volvió a España para enterrar a su suegra, que falleció el pasado viernes.

Un relato sólido y otro con contradicciones

La jueza consideró que el relato de la víctima era sólido, aparte de contar con las pruebas aportadas por ella y los Mossos. Estos habían concertado una cita con el jugador, a quien llevaron a comisaría el viernes y después a la Ciudad de la Justicia, donde estuvo en los calabozos mientras ella prestaba declaración. Un testimonio que se añadía a los informes con las pruebas biológicas, la ropa de ella y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona vio contradicciones en el testimonio del futbolista. “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Me gustaría desmentir todo. Esto está haciendo daño a mi gente, a los míos. Ellos saben quién soy yo”, dijo a Antena 3. No obstante, las cámaras de seguridad de la discoteca, como indica El Periódico, muestran que Alves estuvo esa noche en compañía de la mujer agredida.

El mismo diario publicó que, según el informe médico del Hospital Clínic, donde se le practicó un examen en busca de restos biológicos, se confirman “algunas lesiones compatibles con el forcejeo”.

También ha trascendido que el jugador, durante su declaración, incurrió en varias contradicciones cambiando la versión que hizo a Antena 3 para reconocer que sí hubo relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. La jueza visionó también los vídeos obtenidos por las cámaras de seguridad del local, en los que se puede ver cómo el jugador entra y sale del baño de la sala VIP, donde la policía catalana encontró restos de semen.

Un testimonio que le ha llevado a entrar en la prisión de Brians 1 de Barcelona por el posible riesgo de fuga que apreció la jueza, ya que este posee capacidad económica para escapar, carece de arraigo en España, y es brasileño (país con el que España no tiene convenio de extradición).