La reputación de Jesé en Brasil ha sufrido un fuerte golpe, enfrentando críticas tanto de la prensa del país carioca como de los seguidores del Coritiba, quienes consideran su fichaje un completo fracaso. Jesé llegó al equipo brasileño el 9 de septiembre con la esperanza de ser un revulsivo para evitar el descenso, pero la realidad ha sido decepcionante. En ese momento, el Coritiba estaba a 8 puntos de la salvación, y ahora se encuentra en la penúltima posición de la clasificación del Brasileirao, con la brecha aumentada a 11 puntos. La permanencia se ve complicada, y Jesé no cuenta con la confianza del entrenador, lo que ha generado la desaprobación de los aficionados.

A pesar de llegar con la expectativa de ser un salvador, el rendimiento de Jesé ha sido prácticamente nulo, lo que ha desencadenado críticas severas. Se le etiqueta como un "estafador andante", y en los medios de comunicación ha perdido relevancia, cayendo en el olvido, ya que ya no genera interés y las expectativas sobre él son mínimas. Los aficionados más decepcionados expresan su descontento hacia el canario, quien, a pesar de entrenar, no logra ganarse un lugar en el campo. Aunque Jesé no es el único problema del Coritiba en esta difícil situación, su presencia ha contribuido al malestar entre los seguidores y el personal del club que respaldó su incorporación.

En Brasil, la llegada de Jesé no ha sido comprendida, y su desempeño en el Coritiba desde su llegada en septiembre no ha generado entusiasmo entre la afición. Con solo 90 minutos de juego divididos en seis partidos y sin titularidad, Jesé se encuentra frecuentemente en el banquillo. Esta experiencia marca la primera vez en su carrera que Jesé se ve obligado a salir de Europa para buscar oportunidades en una liga de menor nivel. A sus 30 años, el jugador se vio sin ofertas en el mercado de fichajes de las grandes ligas europeas y, aunque buscó en Brasil, parece que tampoco está teniendo éxito.

El valor de mercado de Jesé ha sufrido un notable declive desde su época en el Real Madrid en 2014, cuando alcanzó su punto máximo con un valor de 15 millones de euros. Actualmente, según Transfermarkt, su valor se sitúa en apenas un millón de euros, lo que refleja la preocupante situación de su carrera en la élite, que está más amenazada que nunca.

Adiós a Coritiba

El delantero grancanario Jesé Rodríguez pone fin a su ciclo en el Coritiba de Brasil. Deja un expediente de un gol, seis partidos y noventa minutos de juego. Inició su aventura en el fútbol brasileño el pasado septiembre y no ha terminado de explotar su arista de potencia y definición. Le marcó al Fluminense de Marcelo, el pasado 26 de noviembre, y poco más.

Con 94 partidos en el Real Madrid, Jesé fue traspasado al PSG por 25 millones. Luego fue cedido al Stoke City, Sporting de Lisboa, UD Las Palmas y el Real Betis. Rescinde con el club galo, e inicia su segundo periplo en Gran Canaria. Tras dejar la Isla (junio de 2022 tras el playoff del 'veo mucha fiesta aquí'), jugó en Turquía y en el Calcio. Defendió la elástica del MKE Ankaragücü y un subcampeón de la Liga de Campeones como la Sampdoria. Este último también perdió la categoría, como el Coritiba.