El líder del partido Vox, Santiago Abascal, ha tenido el mejor regalo de Reyes posible. Junto a su esposa, la influencer Lidia Bedman, espera su quinto hijo, que será el tercero de la pareja, ya que el político tiene otros dos hijos de su primer matrimonio.

El especial regalo de Reyes de Santiago Abascal lo dio a conocer la propia Lidia Bedman en su perfil de Instagram el día de Reyes. "Nuestro regalo de Reyes está por llegar. Este 2024 seremos uno más", escribió la influencer en Instagram. Por si no estaba claro el mensaje, la frase va acompañada de emoticonos alusivos a su estado y de una cabeza de bebé, además de una imagen en la que una mano femenina, probablemente la de la propia Lidia, sostiene unos patucos y un chupete.

También aprovecha el post para explicar a sus seguidores las razones de su ausencia de las redes sociales en los últimos tiempos. "Ahora ya entenderéis mi poca actividad, sobre todo este último mes del año. Pero ni el famoso Caribán me hacía efecto. Las náuseas me están acompañando durante casi tres meses", detalla, no sin terminar con un comentario en el que resta importancia a sus mareos para tranquilizar a quienes la leen. "Todo es para bien", añadió.

Abascal, a su vez, subió la misma foto en Instagram, afirmando que es el "mejor regalo" de Reyes que podía haber recibido.

La influencer Lidia Bedman y el político Santiago Abascal tuvieron su primer hijo hace 10 años, en diciembre de 2013, y su segundo hace ocho años, en diciembre de 2015. Los dos hijos del matrimonio anterior del político nacieron en 2004 y 2006. Se divorció de su primera esposa en 2010 y se caso con Bedman en 2018, tras ocho años de relación.

Otros bebés en camino

El de Abascal y Bedman no será el único bebé de famosos que llegará en este 2024. Sin salir de España, Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco esperan su tercer hijo, también la cantante Soraya Arnekas y la actriz María Castro van a por el tercero. Tendrán este año su segundo hijo la exconcursante de 'Supervivientes' Violeta Mangriñán y Sandra Gago con el tenista Feliciano López. Y en el capítulo de madres y padres primerizos están las cantantes Gisela y Melody y el actor Miguel Herrán con su pareja Celia Pedraza.

A la espera de confirmación queda el embarazo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que, al parecer, están desando convertirse en padres. También están deseando convertirse en madres este año la grancanaria Marta Peñate y la grancanaria de adopción Anabel Pantoja.