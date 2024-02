El amor de Anabel Pantoja a Arguineguín

Anabel Pantoja ha compartido su amor por Gran Canaria a través de sus redes sociales. La influencer sevillana recientemente visitó Arguineguín en un breve viaje de solo 48 horas, pero que, según ella, le da "mucha vida" cada vez que puede escaparse a su segunda casa, aunque sea por poco tiempo.

En las publicaciones de su Instagram, Pantoja muestra orgullosamente su 'Villapanto' y captura la belleza del amanecer en la zona. Horas más tarde, comparte imágenes del mar que rodea Arguineguín mientras disfruta de un apacible desayuno en un bar local.

Omar Sánchez

Uno de los invitados al 28 cumpleaños de Gloria Camila fue Omar Sánchez, quien acudía a la fiesta y al desfile de la nueva marca que ha creado la joven con su pareja, Marina Ruiz. Muy enamorados, los dos tortolitos derrocharon complicidad y demostraron que su amor sigue siendo de lo más fuerte.

Pudimos hablar con Omar sobre su nueva vida y nos aseguró que coincide con Anabel Pantoja en Gran Canaria, pero que no tiene ningún tipo de relación con ella: "La he visto en gran canaria, le deseo lo mejor y ya está. Tenemos amigos en común, coincidimos alguna vez, no tenemos trato de momento, pero yo no tengo nada contra ella" y cuando le preguntábamos si le gustaría mantener una relación cordial, desvelaba que "bueno, ya se verá, tiempo al tiempo y todo bien".

Omar Sánchez se harta de Anabel Pantoja y suelta la madre de las bombas / Telecinco

El surfista nos confirmó que sigue teniendo relación con muchos familiares de la sobrinísima, como es su primo Kiko Rivera: "Sí, claro, con Kiko he hablado muchas veces, al final son gente que he estado en su familia y no tengo ni rencor ni anda y les deseo lo mejor y si les veo por ahí, les saludaré y si tengo que tomar algo, sin problema".

En cuanto a su relación con Marina Ruiz, Omar aprovechó el momento para lanzarle un mensaje a todos aquellos que no confiaban en su amor: "Después de un año y pico seguimos juntos, es un amor verdadero y sano y que nos queremos mucho".