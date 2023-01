En el mundo de la nutrición existen muchas leyendas o mitos sobre algunos alimentos y si existe uno que sigue generando dudas es el consumo de leche a diario. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico y descansar son unas de las claves para tener un estilo de vida saludable y por ese motivo, cada vez más personas están al tanto de los alimentos que ingieren en su día a día. Lo primero que hay que aclarar es que es muy importante saber comer y huir de las famosas dietas milagro que pueden ser un problema de salud. Lo más recomendable siempre es acudir a un experto que nos asesore de la forma correcta.

Las personas detractoras de la leche aseguran que el humano es el único mamífero que sigue tomándola después del periodo de lactancia. Los expertos en cambio aseguran que, salvo personas intolerantes a la lactosa y otras dolencias derivadas de la leche, no hay ninguna razón para dejar de consumirla.

Lo cierto es que desde pequeños estamos acostumbrados a beber leche, sobre todo, durante el desayuno para acompañar cereales, galletas o simplemente con cacaos solubles. A pesar de ser una bebida que nos aporta nutrientes esenciales, el más conocido es por ser una fuente de calcio, hay otros alimentos con los que podemos suplir estos elementos si no queremos consumirla. Los expertos aseguran que tomar leche, aunque no sea necesaria, no tiene porque ser mala para la salud.

La leche, fuente de proteínas de alta calidad

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria no duda en recomendar el consumo de los productos lácteos como la leche por ser una importante fuente de proteínas de alta calidad, además de ser una fuente de calcio que es esencial para la salud ósea. Por otra parte, la leche también aporta vitamina A, B2, B12 y D y algunos minerales esenciales como magnesio, yodo, fósforo y lípidos. Se considera un alimento de alto valor biológico.

Estos son algunos beneficios que tiene el consumo de leche de forma moderada en nuestro organismo:

Mejora la salud ósea

Ayuda al sistema inmunitario

Gracias a su aporte en proteína, ayuda en la ganancia de masa muscular.

En todo caso, los expertos aseguran que no se deben beber más de tres vasos de leche al día, ya que puede provocar riesgos para la salud. La mejor forma de incorporarla a la dieta es a través de una alimentación sana y equilibrada.

Alternativas a la leche

Muchas personas optan por no consumir leche por diferentes razones, ya sea porque no les gusta, porque son veganos o por que sufren algún tipo de intolerancia. En este caso, los nutricionistas recomiendan suplir los nutrientes con otro tipo de alimentos. En los últimos años, el consumo de bebidas vegetales como soja, almendras o coco se ha incrementado de gran manera. Los expertos aseguran que las más sanas y nutritivas son aquellas que estén enriquecidas con vitamina D y calcio.

Por otra parte, también podemos encontrar los nutrientes y propiedades de la leche en otros alimentos como verduras de hojas verdes (especialmente las espinacas), frutos secos, higos secos o dátiles.