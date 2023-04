Los directivos de la división de videojuegos de Microsoft han confirmado los nombres que componen la segunda batería de títulos que llegarán a Xbox Game Pass en abril. Entre los seis juegos ofertados para este mes, ‘El último caso de Benedict Fox’ es el más destacado. Justo a principios de mayo, el prometedor ‘Redfall’ será el primer título del servicio de suscripción para el próximo mes. También se estrena en el catálogo ‘Minecraft Legends’, que ya está disponible en Game Pass para PC, Xbox y Cloud. El nuevo juego de Mojang Studios se aparta del estilo tradicional de la franquicia para ofrecer una jugabilidad centrada en la combinación de acción y estrategia. Sin más, estas son las entradas al catálogo Game Pass:

'Minecraft Legends' – Disponible: consola, PC y nube

'Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly' – Disponible: consola, PC y nube

'Medieval Dynasty' – Disponible: Xbox One

'Homestead Arcana' – 21 de abril: Xbox Series X|S, PC y nube

'Cassette Beasts' – 26 de abril: PC

'BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition' – 27 de abril: consola, PC y nube

'The Last Case of Benedict Fox' – 27 de abril: consola y PC

'Redfall' – 2 de mayo: Xbox Series X|S, PC y nube

‘Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly’ (nube, consola y PC) – 20 de abril

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass, ya es “hora de regresar como el barista de cafetería nocturno favorito de todos, escucha con simpatía y crea el trago perfecto para una gran cantidad de fantásticos clientes. Escucha sus historias e influye en sus corazones con una deliciosa bebida.”

‘Medieval Dynasty’ (Xbox One) – 20 de abril

Disponible en PC y Xbox Series X|S y próximamente en Xbox One en ‘Medieval Dynasty’ podrás jugar como “un joven que ha huido de la guerra y está en busca de tomar el control de su destino. De estar solo, sin experiencia y ser pobre, te convertirás en un maestro de muchas habilidades, un líder de tu comunidad y el fundador de una dinastía que está destinada a durar y prosperar para las generaciones venideras.”

Medieval Dynasty – Tráiler

‘Homestead Arcana’ (nube, PC y Xbox Series X|S) – 21 de abril

También disponible el mismo día de su lanzamiento, con ‘Homestead Arcana’ podrás convertirte en una auténtica bruja agrícola y ser pionera en la gama misteriosamente corrompida con Miasma. “Descubre el secreto detrás de su apariencia, cultiva plantas para potenciar tus hechizos y usa la magia de la naturaleza para sanar la tierra.”

‘Cassette Beasts’ (PC) – 26 de abril

Disponible el mismo día de su lanzamiento en PC. “Toma tu reproductor de casetes y prepárate para jugar. Colecciona monstruos asombrosos para usarlos durante las batallas por turnos mientras te aventuras en este RPG de mundo abierto.”

Cassette Beasts Announcement Trailer

‘BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition’ (nube, consola y PC) – 27 de abril

En BlazBlue: Cross Tag Battle podrás crear tu propio equipo de ensueño cruzado con los queridos personajes de un total de 8 títulos. “Lucha con tus personajes favoritos de los populares BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY y más.”

‘The Last Case of Benedict Fox’ (consola y PC) – 27 de abril

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass. “Enfréntate al último caso de Benedict Fox y adéntrate en un retorcido mundo de organizaciones secretas, rituales prohibidos y asesinatos a sangre fría. Explora los recuerdos de las víctimas fallecidas mientras buscas pistas y luchas contra los demonios en este fantástico Metroidvania lovecraftiano.”

‘Redfall’ (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 2 de mayo

Disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass, en ‘Redfall’ la ciudad ha sido invadida por una legión de vampiros que han aislado la isla del mundo exterior. Atrapado con un puñado de sobrevivientes, los jugadores podrán atacar en solitario o formar un escuadrón en la acción FPS de mundo abierto.