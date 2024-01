2023 ya puede considerarse como uno de los años más prolíficos para cualquiera que disfrute de los videojuegos. Hemos sido testigos del nacimiento de series importantes y experiencias de mucha calidad, pero con todo, la tendencia no parece dar muestras de relajación, y tan solo durante el primer semestre de 2024, nos aguarda una nueva tanda de interesantes títulos y esperadas superproducciones. Si necesitas más pruebas, tan solo tienes que atender a la lista que hemos confeccionado en Prensa Ibérica. En ella se enumeran todos los juegos programados para los próximos meses, además de un ligero perfil con sus intenciones.

Enero

El año comienza con fuerza en lo referente a lanzamientos con ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, que devuelve la serie de Ubisoft a la configuración 2D. Además, los primeros días del año también nos traen el estreno de ‘The Last of Us Part 2 Remastered’. De hecho, esta versión de la aventura protagonizada por Ellie incorpora al formato varias novedades, incluido contenido eliminado del original y otros extras. Pero hay otros estrenos relevantes confirmados para el primer mes de año:

‘Bulletstorm VR’ (PC, PS5 y Quest) – 18 de enero

‘Prince of Persia: The Lost Crown’ (PC, PlayStation, Switch, Xbox) – 18 de enero

‘Another Code: Recollection’ (Switch) – 19 de enero

‘The Last of Us Part 2 Remastered’ (PS5) – 19 de enero

‘Howl’ (PS5 y Xbox Series X) – 23 de enero

‘Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy’ (PC, PS4, Switch y Xbox One) – 25 de enero

‘Under-Night In-Birth 2 Sys:Celes’ (PS4, PS5, Nintendo Switch y PC) – 25 de enero

‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ (PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X) – 26 de enero

Prince of Persia: The Lost Crown - Tráiler

Febrero

Continuamos nuestro paseo y nos detenemos en el mes que presenta la mayor cantidad de títulos confirmados para 2024. Hay algunos nombres importantes en esta lista, pero posiblemente el interés general se reparta entre ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, nada menos que la nueva apuesta de Rocksteady en el “Arkhamverso; junto la esperada segunda entrega de ‘Final Fantasy VII: Rebirth’ y ‘Skull & Bones’, el videojuego de temática pirata de Ubisoft. La ambiciosa apuesta de la casa de entretenimiento francesa permitirá a los jugadores controlar su propio galeón con una tripulación pirata a través de los siete mares. Su historia utilizará personajes conocidos, además de contar con un mundo abierto y explorable dispuesto a revelar los secretos de los océanos, islas llenas de tesoros y ofrecer diversos desafíos a vida o muerte. El mes de febrero se completa con los siguientes títulos:

‘Granblue Fantasy: Relink’ (PC, PS4 y PS5) — 1 de febrero

‘Jujutsu Kaisen: Cursed Clash’ (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X y PC) — 2 de febrero

‘Persona 3 Reload’ (PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X) — 2 de febrero

‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ (PC, PS5 y Xbox Series X) — 2 de febrero

‘Helldivers 2’ (PC y PS5) — 8 de febrero

‘Banishers: Ghosts of New Eden’ (PS5, Xbox Series X y PC) — 13 de febrero

‘Ultros’ (Mac, PC, PS4 y PS5) — 13 de febrero

‘Tomb Raider 1-3 Remastered’ (PlayStation, PC, Xbox, Switch) — 14 de febrero

‘Mario vs. Donkey Kong’ (Switch) — 16 de febrero

‘Skull & Bones’ (PC, PS5 y Xbox Series X) — 16 de febrero

‘Terminator: Dark Fate – Defiance’ (PC) — 21 de febrero

‘King Arthur: Knight’s Tale’ (PS5, Xbox One y Xbox Series X) — 22 de febrero

‘Nightingale’ (PC) — 22 de febrero (acceso anticipado)

‘Open Roads’ (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X) — 22 de febrero

‘Pacific Drive’ (PC y PS5) — 22 de febrero

‘Brothers: A Tale Of Two Sons Remake’ (PS5, Xbox One y Xbox Series X) — 28 de febrero

‘Star Wars: Dark Forces Remaster’ (PC, PlayStation, Switch y Xbox) — 28 de febrero

‘Final Fantasy 7 Rebirth’ (PS5) — 29 de febrero

Marzo

Como todavía no nos hemos recuperado del impacto que ha causado el mes anterior, marzo centra su interés en tres ejemplares con mucha fuerza. El primero es ‘Alone in the Dark’ que, a pesar de haber sufrido algunos retrasos, se encuentra entre los juegos de terror más esperados de 2024. La versión reinventada del clásico de 1992 promete elevar el listón con una experiencia aún más aterradora. En otro sentido, ‘Princess Peach: Showtime’ también promete una aventura repleta de acción y transformaciones para celebrar el primer papel absoluto de la princesa.

Princess Peach: Showtime! – Tráiler

El plato fuerte del mes correrá a cargo de ‘Dragon's Dogma 2’, que llegará a las tiendas 12 años después de que el primer título de la franquicia debutará en PlayStation 3 y Xbox 360. La secuela es un role-playing game (RPG) de acción narrativa que sitúa a los jugadores en un mundo de fantasía. En todo caso, cada uno de estos tres ejemplares reúne todos los elementos necesarios para complacer a su espectro de público y está claro que sus jugadores estarán muy ocupados en un futuro próximo. La lista se completa con los siguientes títulos:

‘The Outlast Trials’ (PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X) — 5 de marzo

‘Homeworld 3’ (PC) — 8 de marzo

‘Unicorn Overlord’ (PS4, PS5, Switch y Xbox Series X) — 8 de marzo

‘Alone in the Dark’ (PC, PS5 y Xbox Series X) — 20 de marzo

‘Dragon’s Dogma 2’ (PC, PS5 y Xbox Series X) — 22 de marzo

‘Princess Peach: Showtime!’ (Switch) — 22 de marzo

‘Rise of the Ronin’ (PS5) — 22 de marzo

Rise of the Ronin – Tráiler

Abril/Mayo

Sólo hay tres juegos confirmados entre abril y mayo de 2024, pero todos ofrecen muy buenas sensaciones. ‘Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes’ llegará para hacer las delicias de los amantes de los RPG; mientras que ‘Tales of Kenzera: Zau’, bajo sello EA Originals, tiene muchas papeletas para hacerse notar entre los seguidores de las aventuras al estilo “metroidvania”. Por último, ‘Braid: Anniversary Edition’, nos ofrecerá una nueva oportunidad de disfrutar de todo un clásico, aderezado, eso sí, con algunas mejoras visuales. Estos son los planes completos de lanzamiento:

‘Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes’ (PC, PlayStation, Switch y Xbox) — 23 de abril

‘Tales of Kenzera: Zau’ (PC, PS5, Switch y Xbox Series X) — 23 de abril

‘Braid: Anniversary Edition’ (Android, iOS, PC, PlayStation, Switch y Xbox) — 30 de abril

Tales of Kenzera: ZAU – Tráiler

Junio

Hasta el momento tan solo hay un juego confirmado para estrenarse durante el mes de junio: ‘Destiny 2: The Final Shape’. De hecho, ni siquiera es un videojuego completo, más bien una expansión que entre otras novedades que se irán revelando a medida que se aproxime la fecha de su puesta de largo, promete ampliar el arco narrativo, además de proponer nuevas habilidades para todas las clases.

‘Destiny 2: The Final Shape’ (PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X) – 4 de junio

Destiny 2: The Final Shape - Reveal Trailer