Diablo IV llegará a Xbox Game Pass mientras otros exclusivos de Xbox se dirigen a PS5 y Switch.

Después de un largo período de negociaciones y litigios, el pasado mes de octubre Microsoft finalmente logró completar la adquisición de Activision Blizzard en un proceso que ha costado 68.700 millones de dólares a las arcas de la tecnológica de Redmond. Pues bien, esta fusión ha comenzado a ofrecer sus frutos a los usuarios, ya que ‘Diablo IV’ se integrará al catálogo de Xbox Game Pass el 28 de marzo de este año. Es decir, si te encuentras entre los 34 millones de suscriptores de la plataforma en todo el mundo, podrás acceder al último título de la franquicia en Xbox Series X|S y PC, sin tener que pagar ningún extra.

Primera franquicia de Activision Blizzard en Game Pass

Así, la cuarta entrega numerada de la respetada serie de rol y acción será el primer juego desarrollado por Activision Blizzard en unirse al catálogo de Game Pass tras la absorción de la compañía por parte del gigante tecnológico. El juego, que se lanzó en junio de 2023 es uno de los títulos más deseados por los suscriptores de Game Pass junto con la franquicia ‘Call of Duty’. Como puedes imaginar se espera con entusiasmo el anuncio de los próximos juegos del popular sello con destino al servicio tras la llegada de ‘Diablo IV’.

“Únete a la lucha por Santuario en la aventura de rol y acción definitiva. Diablo IV continúa la batalla interminable entre los Cielos Celestiales y los Infiernos Ardientes, con el caos amenazando con consumir Santuario. Con innumerables demonios que matar, muchas habilidades que dominar, horribles mazmorras y tesoros legendarios, este vasto mundo abierto promete tantas aventuras como devastación”, revela su sinopsis.

Éxitos de Xbox de camino a PS5 y Switch

Además de confirmar cuatro juegos exclusivos de Xbox que llegarán a PlayStation 5 y Nintendo Switch en los próximos meses (‘Hi-Fi Rush’ ‘Pentiment’, ‘Sea of Thieves’ y ‘Grounded’), los ejecutivos de Microsoft también se han reafirmado en su compromiso de continuar llevando los originales de la marca desde el primer día a su modelo de suscripción. En este aspecto, los responsables de la división de entretenimiento de la tecnológica también se han comprometido a dar "el mayor salto técnico que jamás hayas visto en una generación de hardware" en la próxima generación de consolas.

Xbox Game Pass en febrero

Si bien la llegada de ‘Diablo IV’ el 28 de marzo es suficiente para alimentar nuestras ganas de jugar, no podemos olvidar que la plataforma continúa añadiendo títulos al catálogo del servicio para Xbox, PC y nube. Estos últimos días se han integrado ‘Anuchard’ – Disponible (consola, PC y nube); ‘Train Sim World 4’ – Disponible (consola, PC y nube); ‘Madden NFL 24’ (EA Play) – Disponible (consola y PC); ‘Resident Evil 3’ – Disponible (consola – PC y nube); ‘A Little to the Left’ – Disponible (consola, PC y nube); ‘Bloodstained: Ritual of the Night’ - Disponible (consola, PC y nube); ‘PlateUp!’ – 15 de febrero (consola, PC y nube); y ‘Return to Grace’ – Disponible (consola, PC y nube).

Resident Evil 3 (nube, consola y PC)

Jill Valentine es una de las últimas personas que presenciaron las atrocidades que cometió Umbrella en Raccoon City. Para detenerla, Umbrella desata su arma secreta definitiva. Jugando como Jill, debes avanzar a través de las caóticas calles infestadas de zombis, increíblemente reconstruidas utilizando el RE Engine de Capcom.

PlateUp! (Nube, Consola y PC)

Acción de cocina clásica con progresión permanente. Cocina y sirve tus platos, diseña y decora tus restaurantes y expande tu reino culinario con habilidades y platos de diseños generados por herramientas procedimentales solo o acompañado de hasta 3 amigos.