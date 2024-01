Sin ánimo de venganza y en cuadro. Rotaciones para dinamitar la resistencia del ogro del Teide. Pimienta contra el Tenerife. El técnico de la UD Las Palmas confirma las ausencias de Eric Curbelo y de Marvin Park. Además, Munir El Haddadi debe probarse esta mañana y Sandro Ramírez presenta síntomas de agotamiento. En relación a Benito Ramírez, detalló que no jugará de inicio. "Marvin no va a poder participar en Tenerife, porque tiene unas molestias. Eric Curbelo, tampoco puede estar para este partido. Hemos de ver el estado de Munir antes de viajar, porque ahora jugamos. Sandro está cansado y en principio debe viajar. Por su parte, Benito está listo, pero no saldrá de inicio".