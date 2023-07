Tras el mensaje de Kiko Rivera, que confirmaba nuevos problemas de salud ya que una parte de su corazón no funciona en condiciones, ha llegado una de las imágenes más esperadas: la de Isabel Pantoja entrando en el centro hospitalario donde se encuentra el dj ingresado. Es la segunda vez que la tonadillera acude al hospital, pero la primera en la que la vemos hacerlo, con un look de lo más cómodo y un macuto negro colgado al hombro, con lo que deja entrever que la visita a su hijo no será corta.