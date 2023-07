Descubre los mejores cortes de pelo según tu edad y luce un look espectacular este invierno 2022-2023. Si estás buscando un cambio de imagen, pero no sabes qué estilo te favorece más, no te preocupes. Los expertos en peluquería tienen la respuesta. Al analizar las tendencias en cortes de pelo para el próximo año, también es importante considerar la forma de tu rostro. De esta manera, podrás realzar tus rasgos o disimularlos según tus preferencias. Después de todo, cada cara es única y los cortes de pelo que se adaptan a un rostro cuadrado no lucen de la misma forma en una cara alargada.

El corte de pelo antiedad definitivo: realza el rostro en las mujeres a partir de 30 años El color también jugará un papel importante. Las últimas tendencias confirman el triunfo de los tonos vivos también para la próxima temporada de verano. Para quienes no les gusta el tinte, pero quieren aclarar su color y ocultar el rebrote y las canas, el mercado ofrece varias alternativas. Algunas estratagemas no sólo cubren el cabello con maravillosos colores, sino que también lo nutren en profundidad.