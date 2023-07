Bandera amarilla de nuevo por la presencia de medusas en nuestras costas, pero ¿a qué se debe esta proliferación? al calentamiento del agua en los últimos años. Las redes se llenan de sabios consejos para las picaduras y si el dolor persiste. Hay que acudir siempre al centro médico local. Y ¿qué hacer con las medusas? Esto es lo más común: Cogerlas y enterrarlas pero ¿es lo recomendable? Lo mejor sería informarse de las especies que hay y no bañarse mientras haya presencia de medusas en la orilla. Mensaje de tranquilidad también ante el hallazgo cada vez mayor de tiburones en nuestras playas. Es la especie tintorera o tiburón azul y no entraña peligro, mientras no hagamos movimientos bruscos ni nademos cerca. Para evitar un buen susto, mejor prevenir y verlos de cerca en los acuarios.