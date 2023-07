La recientemente aprobada Ley de Bienestar Animal en España, que aún está pendiente de tramitación en el Senado, ha generado controversia debido a varios aspectos que aún no han sido completamente definidos. Estos aspectos afectan tanto a los dueños actuales de mascotas como a aquellos que desean adoptar un animal doméstico.

Uno de los puntos que ha generado debate es la definición de qué animales serán considerados mascotas. Anteriormente, se aplicaba un criterio de exclusión, prohibiendo la tenencia de ciertos animales, especialmente aquellos catalogados como especies protegidas o invasoras. Sin embargo, la nueva ley establece un enfoque de inclusión. Se establecerá un "listado positivo" de animales que se podrán tener como mascotas, mientras que será ilegal tener aquellos que no estén incluidos en esa lista. Hasta el momento, dicho listado no ha sido publicado en su totalidad, pero se sabe que incluirá perros, gatos, hurones, conejos y roedores, entre otros animales comunes. Sin embargo, animales silvestres, como los erizos, no podrán ser tenidos como mascotas.

Otro aspecto que ha causado controversia es la obligatoriedad de realizar un curso para tener un perro. Aunque aún no se han especificado los detalles sobre la naturaleza y requisitos de dicho curso, esta disposición ha generado interrogantes y discusiones entre los propietarios potenciales de perros.