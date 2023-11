Elan Fleitas, un estudiante con trastorno del espectro autista, ha estado asistiendo a Aula Enclave desde 2017, formando parte del grupo de sexto de primaria con el que comparte muchas asignaturas. Su madre, Irene Valerón, ha expresado su angustia a través de las redes sociales, ya que su hijo no ha sido incluido en el viaje de fin de curso con el resto de sus compañeros debido a la negativa del colegio.

"Me niegan la asistencia de mi hijo argumentando que no es alumno de sexto de primaria, sino de Aula Enclave, y que los objetivos pedagógicos del viaje no coinciden con los objetivos pedagógicos para mi hijo", expone.

La madre lamenta que le han denegado la participación de Elan en el viaje, argumentando que no es considerado un alumno de sexto de primaria, sino de Aula Enclave. El colegio sostiene que los objetivos pedagógicos del viaje no coinciden con los objetivos específicos para Elan, lo cual ha generado frustración en la familia. A pesar de la oferta de la madre de acompañar a su hijo y cubrir los gastos de su propio viaje, el colegio se mantiene firme en su decisión, y la consejería de Educación parece mostrar pasividad ante la situación.

Irene Valerón critica la falta de equidad en la situación, afirmando que Elan debería tener la oportunidad y el derecho de participar plenamente en el viaje, según ha denunciado en los micrófonos de SER Canarias. A pesar de que el centro educativo ha implementado un proyecto piloto sobre diversidad afectiva y prevención del acoso escolar, Elan se enfrenta a la posibilidad de perderse el viaje de fin de curso debido a la atención adicional que su trastorno del espectro autista requiere. La madre subraya que Elan comparte la mayoría de sus horas lectivas con sus compañeros de sexto y que estos serán los que viajen.

La familia tiene prevista una reunión con Inspección Educativa el próximo miércoles para abordar la situación y buscar una solución.