Carlos Carbonell, inversor de 30 años: "A la hora de saber dónde comprar una vivienda lo más importante es la ubicación"

Con apenas 30 años, el excentrocampista conocido como "Tropi", formado en la cantera del Valencia CF y con un dilatado paso por clubes como el Recreativo de Huelva, ha sabido trasladar la disciplina del césped al parqué financiero. Esa mentalidad de deportista de élite es la que le permite hoy gestionar una variada cartera de activos bajo una visión fría y analítica, una faceta con la que ha alcanzado una notable relevancia en las redes sociales.

A través de sus perfiles digitales, Carbonell comparte su visión estratégica, logrando conectar con una nueva generación de ahorradores y consolidándose como un divulgador de referencia en el sector inmobiliario.

¿Cuáles son las claves a la hora de comprar una vivienda?

A través de su cuenta de instagram, tropi6, Carlos Carbonell ha compartido una hoja de ruta imprescindible para cualquier comprador. Se trata de una "checklist" de ocho puntos que el inversor analiza antes de dar cualquier paso, priorizando siempre la lógica financiera sobre la emocional:

Ubicación: Es el pilar fundamental. Para "Tropi", el lugar donde se encuentra el inmueble es lo único que no se puede modificar y lo que determina el éxito de la inversión. Rentabilidad real: No basta con el precio de compra; hay que calcular los beneficios netos tras descontar todos los gastos asociados. Potencial de alquiler: Evaluar si la vivienda tiene salida en el mercado de arrendamiento y qué perfil de inquilino atraería. Edificio y comunidad: El estado de las zonas comunes, las derramas pendientes y el tipo de vecindario son factores que afectan directamente al valor del piso. Distribución y metros cuadrados: Carbonell busca espacios aprovechables. Una buena distribución puede hacer que un piso pequeño sea mucho más valioso que uno grande pero mal aprovechado. Reforma necesaria: Analizar cuánto presupuesto habrá que destinar para poner la vivienda a punto. Estado de la vivienda: Diferenciar entre problemas estéticos (fáciles de solucionar) y problemas estructurales o de instalaciones (que requieren mayor inversión). Impresión general o aspecto: El "feeling" final, pero siempre visto desde la perspectiva de si el producto será atractivo para el mercado final.

El auge de los inversores en un mercado inmobiliario tensionado

En un momento de debate nacional sobre el acceso a la vivienda en España, para Carbonell, el papel del inversor no debe ser el de un "especulador", sino el de un dinamizador del parque de viviendas. Su estrategia de comprar inmuebles en mal estado para reformarlos y devolverlos al mercado (ya sea en venta o alquiler) es, desde su perspectiva, una forma de mejorar la calidad de los barrios.

El éxito de perfiles jóvenes como el suyo pone de manifiesto la brecha entre quienes poseen el capital para entrar en el mercado y una generación que lucha por pagar su primera hipoteca. Un escenario donde la ubicación, ese mantra que Carbonell repite, se ha convertido en el bien más preciado y disputado del país.

En un escenario de incertidumbre económica, su mensaje es claro: en el complejo tablero inmobiliario, al igual que en un partido de noventa minutos, la clave del éxito no está en correr más, sino en saber posicionarse en el lugar adecuado.