Juicio al podenco canario en las jornadas de caza

Conferencias, exposiciones y la XXXIII Jornadas Monográficas sobre el Podenco Canario componen el amplio programa de actos y actividades de las Jornadas Cinegéticas de Gran Canaria que se desarrollan entre el 28 y 30 de abril en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental, organizadas por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, el Club Español del Podenco Canario y la Sociedad de Cazadores de Gran Canaria.



El acto principal vuelve a ser la Exposición Monográfica del Podenco Canario y el Concurso de perros podencos no reconocidos y de muestra que tendrá lugar el día 30 en la Granja Agrícola del Cabildo, en Cardones (Arucas), dentro de la Feria Insular de Caza.



El podenco canario es un perro único en el mundo, dotado para la caza en terrenos volcánicos y abruptos, resistente a altas temperaturas y dotado de un extraordinario olfato. Resulta indispensable para la caza tradicional del conejo.



Los ejemplares que se presenten en esta Monográfica serán juzgados por un juez nacional o internacional, que valorará sus características de acuerdo al standard de la raza. Habrá premios para los mejores ejemplares.



Además, los asistentes a la jornada del domingo, entre 10.00 y 15.30 horas, podrán ver la Feria Insular para la que se anuncian exhibiciones de cetrería, tiro con arcos, perros de caza, además de los stands de sociedades, colegios profesionales, Seprona y clubes, etc.



Jornadas cinegéticas



El viernes 28, a las 17.30 horas, Miguel Ángel Rodríguez Sosa, consejero de Medio Ambiente y Emergencias, inaugura las jornadas en el salón de actos de la Granja Agrícola Experimental, donde participarán especialistas en diferentes temas que guardan su relación con la cinegética y la naturaleza.



José Manuel Caballero, técnico responsable de las acciones de divulgación del proyecto LIFE + Pinzón, abre las conferencias sobre el "proyecto de ampliación del área de distribución y del tamaño poblacional de la especie prioritaria Fringilla polatzeki". A continuación Raquel Saavedra Guedes, de la Sociedad de Cazadores de GC y Club Boreas, dará su opinión sobre La Caza con Arco en Canarias.



Y para cerrar la primera jornada, la licenciada en derecho Sandra Ramos Reyes, versará sobre el 'Plan de Vigilancia Ambiental de Gran Canaria'. Tras su intervención habrá un debate-coloquio.



El sábado, y también desde las 17.30 horas, dos interesantes temas a tratar. El primero de ellos a cargo de Juan Carlos Santana, inspector del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, hablará sobre el "uso de las armas en el ejercicio de la caza, tipos, requisitos, normativas, buenas prácticas, etc.



Y desde las 19.00, el veterinario Paulino García Alvarado, expondrá el Plan Técnico de los Terrenos de Caza Controlada en Gran Canaria, plan de obligada aplicación que hasta la fecha ha brillado por su ausencia en Canarias.