Música para los pequeños valientes

"Sigue mi ritmo, luchando fuerte, dicen que soy un pequeño valiente, si me caigo me levanto, nadie me va a parar". Así reza el estribillo de la canción que la banda grancanaria Playacoco dedica a la Asociación Pequeño Valiente Niños con Cáncer, que clausuró anoche su gala solidaria en el Gran Canaria Arena ante más de 4.000 personas.

La música, la solidaridad y las distinciones marcaron una emotiva velada conducida por el presentador Roberto Herrera, que contó con la actuación en directo de 12 artistas locales y nacionales y cuya recaudación se destinará a realizar obras de mejora en la planta de Oncohematología del Materno Infantil. El objetivo de estos trabajos es que los niños que se instalen durante temporadas prolongadas en el centro puedan disponer de habitaciones individuales, baños adaptados y una zona de descanso para los padres y familiares, así como la posibilidad de decorar la planta con dibujos infantiles. El precio de cada entrada a la gran gala fue de 10 euros.

El cartel musical de la Gran Gala contó con las actuaciones en vivo del grupo grancanario Efecto Pasillo, Rosa López, Míster Mimon, el dúo Knarias, María Parrado ganadora de la Voz Kid, Tutto Durán, el grupo Lérica, Lorena, Naela, Yure Molina, el monologuista KiKe Pérez, Karen Méndez y el grupo grancanario Playacoco, que cerró el espectáculo con la citada canción en homenaje a la lucha de los "pequeños valientes".

Cada artista desgranó una pequeña selección de canciones -el cómico Kike Pérez protagonizó un monólogo de 15 minutos-, cuyas actuaciones se intercalaron con la entrega de los premios a 16 empresas y entidades privadas en reconocimiento a la colaboración y apoyo económico que estas han prestado a Pequeño Valiente desde 2007, año en que se creó la asociación y que, por tanto, cumple este año su décimo aniversario.

Se trata de la primera vez que la entidad sin ánimo de lucro concede estos premios y el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, José Jerez, ha declarado que "además de las 15 primeras entidades que recibirán el galardón, son muchas más las merecedoras de este reconocimiento". Jerez también leyó anoche unas palabras de agradecimiento a los asistentes a la Gran Gana.

Los primeros premios Pequeño Valiente 2017 se entregaron a RIU Hotels & Resort, Payaso Pepón, Colegio Oficial Alemán, Hotel Santa Catalina, Fundación Jungle San Juan, Andy Ortega, AMFM, Kinross África, Unidad de Oncohematología del Hospital Materno Infantil, Fundación DISA, Fundación la CAIXA, Grupo ANFI, BBVA, Fundación La Caja de Canarias, Tirma, Colegio Oakley. La gala fue grabada en su totalidad por Televisión Española en Canarias y será emitida en diferido en días sucesivos.

La Asociación de Padres y Madres Pequeño Valiente Niños con Cáncer es una entidad benéfica sin ánimo de lucro que nació hace 10 años en Gran Canaria, por iniciativa de un grupo de progenitores de niños que recibían tratamiento en el Hospital Materno Infantil. Hoy gestiona dos pisos de acogida, en Gran Canaria y en Tenerife.