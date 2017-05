Setién: "Ante el Sporting está el escudo de la UD por delante"

Dignidad, honor y orgullo. El valor del escudo. La galaxia apela a lo sentimental para batir al Sporting en El Molinón y dinamitar el 'síndrome del chárter'. Con las ausencias de Prince, Jesé, Livaja, Tana, Vicente Gómez y Macedo, Quique Setién prescinde de Aythami Artiles Oliva. Es el único descarte por determinación técnica. Además, regresa Benito a una citación. Ante la falta de pistoleros, Erik Expósito encadena su tercera presencia consecutiva en una citación, tras debutar en el Municipal de Butarque ante el CD Leganés.

De cara al pulso de mañana ante el Sporting de Gijón (12.00 horas, BeIN Liga), en El Molinón, resalta que el plantel está al máximo de intensidad. A pesar de contar con la salvación matemática, desafían a un rival que se juega la categoría. Al borde del abismo, solo le vale ganar. "Si pudiesen observar la charla que hemos tenido con imágenes del partido del Atlético [del pasado sábado] y el debate interno (...) Se hubieran dado cuenta del nivel y exigencia del equipo. Sabemos de las circunstancias, pero también sabemos que en algún momento tenemos que dar un vuelco a esta situación. No nos gustaría cerrar el año sin volver a ganar fuera de casa [la última victoria liguera foránea se remonta al 22 de agosto en Valencia].

Aplaude la propuesta del Sporting, que precisa de las tres victorias, en este final de Liga para salvarse. "A mí el Sporting es un equipo que siempre me ha gustado. Me gustaba con Abelardo y ahora con Rubi. Propone situaciones que me gustan, en la salida de balón, en tratar de jugar, en tener el control. El trabajo se traduce en resultados. Para ellos va influir cómo vaya al principio: si nos pueden superar, si conseguimos marcar seguro que les va a afectar". Reitera que tras sucumbir ante Leganés (3-0) o Athletic Club de Bilbao (5-1), precisan de brindar una alegría a la afición pero que existe un problema psicológico. "El motor de cualquier persona es el estado de ánimo. Cuando éste se debilita porque las cosas no te salen ya no es lo mismo. Las cosas que te atrevías a hacer ya no te atreves. Es una cuestión de confianza; que se ha perdido".

Agujero en el frente ofensivo

La vida sin Prince (10 goles), Jesé (3), Marko Livaja (5), Tana (4) o Vicente (2). Suman 24 tantos. Pero está el canterano Erik Expósito, el terror del filial de los récords de Manolo Márquez. ¿Y otra alternativa? Pues también, Setién dejó una pista: "También hace tiempo que se inventó el falso 9. Tenemos algunos jugadores, podríamos jugar sin un 9, que entra dentro de lo posible".

Da por hecha la implicación y la fe de sus pupilos. "Está el escudo del club por delante; es nuestra obligación. Es algo que debería ser propio de cada partido. Otra cosa es la interpretación que se haga. Hay circunstancias, muchas, a lo largo de un partido que influyen en el estado de ánimo. Es importante que no nos marquen al principio. Sabemos que vamos a tener 10-15 minutos que nos apretarán, pero el entusiasmo dura lo que dura. Luego está la inteligencia. El fútbol no es solo intensidad, que se lo pregunten a Messi. Quién es más inteligente; más rendimiento saca a todo".