Hélder Lopes, en Grecia para firmar con el AEK Atenas

Hélder Lopes se encuentra en Grecia para firmar con el AEK Atenas. El lateral portugués ha llegado a un acuerdo para desvincularse con la UD Las Palmas y pasa reconocimiento médico con el club en el que estuvo cedido en la segunda mitad de temporada Sergio Araujo. Hélder llegó la temporada pasada a coste cero procedente del Paços de Ferrerira y se marcha del club insular por la puerta de atrás, después de disputar tan solo 17 partidos, dos de ellos de Copa del Rey.

A la sombra de Dani Castellano durante todo el curso, el portugués tuvo el rol de lateral izquierdo suplente y no logró discutir el puesto del gemelo. Tenía vínculo con la UD hasta el 2018 pero el interés del AEK Atenas y su decepcionante rendimiento de amarillo provoca que la entidad amarilla no ponga trabas a su salida. Su marcha se hará oficial en las próximas horas.

El "ascenso" de Borja Herrera procedente del filial certificaba que Hélder tenía todas las papeletas para marcharse de la UD Las Palmas. Y eso a pesar de que todavía no han culminado las negociaciones para que Dani Castellano continúe en la Isla. Ocurre que aunque no lleguen a un acuerdo con el gemelo la entidad no contaba con Hélder como teórico lateral zurdo titular.

Hélder será la tercera baja confirmada después de la de Ángel Montoro y Javi Varas, que no renovaron su contrato, además de la de Jesé Rodríguez, por el que el club luchará para que continúe.