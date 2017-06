Ximo Navarro, velocidad para reforzar el estilo

Puede jugar en los laterales pero le han traído para ser central. Ximo Navarro, primer fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas para la temporada 2017-2018, considera que su nuevo equipo "encaja perfectamente" en sus características de juego. "Soy muy rápido, y en equipos a los que les gusta jugar al fútbol, salir desde atrás jugando y tirar mucha gente para arriba, ser rápido es una ventaja", asegura el defensor granadino.

Es la carta de presentación de Joaquín Navarro Jiménez, de 27 años, que firma por tres temporadas y que llega a coste cero tras finalizar su contrato con el Almería. El estilo de juego de la Unión Deportiva no es sólo el motivo principal por el que Ximo Navarro -según el propio futbolista- ficha por el club amarillo, sino también uno de los aspectos -asimismo según el jugador- por los que la dirección deportiva se decantó por él. "Hicieron más hincapié en que jugaría de central, por el estilo. Es un equipo que juega abierto, con gente que va mucho al ataque", reitera.

Esta temporada que acaba de terminar disputó con el Almería 37 de los 42 partidos de la Segunda División, marcó dos goles y dio dos asistencias. Aunque el mayor número de encuentros los jugó de lateral derecho, con la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo andaluz a mediados de marzo, pasó a ocupar la posición de central, una nueva demarcación con la que afirma sentirse "muy cómodo".

Viejos conocidos

Ximo Navarro, que entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros el próximo 10 de julio, cuando comienza la pretemporada, no llegará sin conocer a nadie. El defensor granadino ya coincidió la temporada pasada con Míchel Macedo -y con Ángel Montoro, que no continúa- en el Almería. Anteriormente, estuvo dos temporadas con Pedro Bigas en el Mallorca, la 2012-2013 y la 2013-2014.

Y antes, en la 2009-2010, compartió vestuario con los hermanos Dani y Javi Castellano en el filial mallorquín.

Con los gemelos todavía por decidir si aceptan o no la oferta del club para su renovación, a día de hoy los jugadores con los que volvería a coincidir Ximo Navarro son Míchel Macedo y Pedro Bigas. Con ambos, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas ha sufrido sendos descensos de Primera a Segunda División, el primero con el Mallorca en la 2012-2013 y el segundo con el Almería en la 2015-2016.

Con su llegada al equipo amarillo, Ximo Navarro confía en dar un salto en su carrera. "Estoy encantado de llegar a este club donde voy a dar el máximo siempre. Seguro que entre todos hacemos un grandísimo año. Creo que este club cada temporada va a más. Espero que sea una buena temporada para todos y que consigamos los objetivos", asegura el central, que fija como misión principal la permanencia en la máxima categoría.

Para conseguirlo, será fundamental la confección de la nueva plantilla. "No me han contado mucho sobre lo que van a fichar. Sí me dijeron que van a traer buenos futbolistas", confiesa.

Cinco centrales

El fichaje de Ximo Navarro implica que la plantilla cuenta ahora con cinco centrales, lo que hace que presumiblemente tenga que salir uno. Si se cuenta con que Aythami, David García y Pedro Bigas han sido renovados recientemente, la opción más clara de salida es la de Mauricio Lemos, por el que, según el club, ha habido interés por parte de algunos clubes, incluso europeos, pero no una oferta formal.

El defensor uruguayo llegó en enero de 2016 procedente del Rubin Kazan ruso a cambio de 1,9 millones de euros. El verano pasado la Unión Deportiva rechazó una oferta del Barcelona por unos 4 millones de euros, cantidad que el presidente Ramírez rechazó por insuficiente. El verano es largo. Habrá que esperar.