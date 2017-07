El Atlético volverá a la carga por Vitolo

La telenovela del verano. Un Topacio interminable. La operación Vitolo sigue su curso. El Atlético de Madrid, a pesar de la ampliación y mejora de contrato de Víctor Machín Vitolo, que anunció ayer el presidente del Sevilla, José Castro, volverá a la carga por el extremo internacional de 27 años. 'La operación Vitolo no está cerrada y el Atlético sigue intentando de convencer al jugador canario para que reconsidere su postura', explicaba ayer la Cadena Cope en su programa del Partidazo. La cláusula de Vitolo se eleva ahora a los 50 millones de euros -ayer figuraba a 40 kilos- y para el presidente sevillista, el capitán hispalense no se moverá de Nervión.

El club colchonero, que no puede inscribir jugadores hasta enero de 2018, tiene cerrado y firmado un acuerdo de préstamos de Víctor Machín Vitolo en la UD Las Palmas en la citada fase de seis meses. El movimiento sorpresa del Sevilla, de blindar a Vitolo hasta junio de 2022, solo puede significar otro punto y seguido en este culebrón. Con una ficha sobre los cuatro millones de euros, el tricampeón de Europa se consagra como el estandarte del Sevilla de Berizzo. Pero según la Cope, el Cholo Simeone sigue suspirando por el grancanario, que computa 177 duelos con la entidad hispalense en las últimas cuatro temporadas. Con 115 en Primera, Vitolo aterrizó anoche en Sevilla y se reincorpora al trabajo con el argentino Berizzo. Ofrecerá en las próximas horas una rueda de prensa, tras anunciarse la ampliación de contrato del ex de la UD.

Traspasado en 2013 al Sevilla, por tres millones de euros, desde la UD se contaba con el histórico regreso de Vitolo. El acuerdo con el Atlético de Madrid lo garantizaba. Nadie contaba con el giro macabro de un Sevilla que presume de estrella. "En los últimos días ha habido movimiento y charlas continuas, pero el que quiera a Vitolo tendría que pagar la cláusula en la LFP. Yo no quiero hablar de nadie. Se ha hablado mucho, pero la realidad es que está aquí, Vitolo está aquí. Todo lo hablado es rumorología y papel mojado (...) Nosotros no estamos enfadados con nadie. Nosotros no hablamos de rumorología, no hablamos de qué puede ocurrir dentro de unos días, el martes que viene o el jueves; nosotros nos encontramos aquí con un contrato de cinco temporadas para Vitolo. La UD y otro club que hablen lo que quieran. Se ha reflotado la situación porque la intención de Vitolo es estar en el Sevilla y la del Sevilla que los mejores jugadores continúen. En esta entidad, en vez de haber rumorología, nos dedicamos a trabajar y colaboramos para que Vitolo se quede aquí", detalló Castro, ayer, en la presentación de Banega y Pizarro.