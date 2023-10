Ella ya sabrá cuando sea mayor el ejército silencioso que ha estado pendiente de su llegada estos nueve meses, pero más que nadie su hermano Adrián. Ha sido el de ayer un amanecer de fiesta porque ha venido al mundo María. La niña, mi nieta; la hija de Adai y Ariadna, sus papis; la sobrina de Miki ya está en casa agasajada por la felicidad de sus padres, los Ayala y los Camejo. Todo ha salido a pedir de boca.

La mamá ha sido una campeona y su papá el mejor compañero posible: cómplice y pendiente de su mujer, de su hijo y emocionado, claro, por la llegada de Maria.

Los whatsaap recibidos han sido muchísimos y de todas las Islas: en Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, donde vive parte de tu familia, María, se han alegrado mucho y han compartido nuestra felicidad. Tocó contestar los que pudimos.

Y ahora querida nieta toca conocer el mundo que vas a vivir, con sus cosas buenas y sus cosas malas, que por desgracia las hay. Pero para transitar ambos aquí tienes las manos de los Ayala y los Camejo para guiarte. Y desde luego tu hermano, que no lo sabrás aún pero te escribió una carta preciosa diciéndote que te iba a cuidar siempre; seguro que así será. Adri, a la hora que escribo estas letras desconozco si has conocido ya a tu hermana... (ahora me chivan que sí) Ella estará tan ilusionada como tú por verte aunque María, todos queremos conocerte, abrazarte y darte por siempre mucho cariño. Con Adri al ladito.