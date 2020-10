Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta?

Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina. pic.twitter.com/5mWcWareFX