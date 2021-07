“¿Muyayos y muyayas! Esta noye, la rica Reina Canaria se llama Queen Ambrosía“. Así comenzaba la final de la segunda edición de Mask-Singer que el presentador Arturo Valls desataba una ola de críticas al recibir a Javier Ambrossi que iba disfrazado de Reina del Carnaval, ya que había asegurado que una de las máscaras de uno de los disfraces destapados era del Archipiélago. Una apuesta que perdió y que cumplió con las consecuencias en el último programa de esta edición del ‘talent-show’ de Antena 3.

Las reacciones a las palabras de Valls no se hicieron esperar en las redes.

No vale la pena explicarle nada a este personaje, no merece un minuto de nuestro tiempo. @ArturoValls — Fran Rivero (@fariveroq) July 30, 2021

MUCHACHOS Y MUCHACHAS🤦🏻♀️ — Sylvermist (@Sylvermist96) July 29, 2021

Lo decía siempre que iba un canario a @ahoracaigo — SaraMaga (@Sara96309249) July 29, 2021

Por favor .. les cuesta mucho pronunciar la CH se les hace difícil ignorantes. — zulema (@zulema31372311) July 29, 2021

https://t.co/RZfVNjQl0C miren esto simplones. Aquí tienes la explicación. 1 millón de personas y fuiste a dar con mamé el bobo. Aprende a tratar @ArturoValls — Canarión (@DanielSG1977) July 30, 2021

¿Quién ganó la segunda edición de Mask-Singer?

La segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' ha bajado este jueves el jueves con la celebración de la gran final, en la que Monstruita, Huevo, Plátano y Erizo han sido desenmascarados y han dejado al descubierto su identidad como con anterioridad lo habían hecho Ángel (Paloma San Basilio), Cactus (Eva Hache), Cocodrilo (Bertín Osborne), Dragona (María Zurita), Flamenco (Mar Flores), Gatita (Isabel Preysler), Mariposa (Esperanza Aguirre), Medusa (Mel B.), Menina (La Toya Jackson) y Rana (Josep Pedrerol), así como Paella (Ainhoa Arteta) y Pingüino (Pepe Reina), las dos máscaras invitadas.

Monstruita ha sido la primera máscara que ha revelado su identidad después de que haya sido la que menos apoyos ha recibido del equipo de investigadores compuesto por Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota. No era ni más ni menos que la presentadora Anne Igartiburu.

Después tocaba el turno de conocer quién se ocultaba bajo la máscara de Dama Centella, la máscara virtual que solo se ha podido ver a través de la web de Antena 3, que interpretó 'Please, don't stop the music!', de Rihanna. Ante la sorpresa de los investigadores que no acertaron la identidad, era la influencer Tamara Gorro.

Llegaba el turno del pódium y en tercera posición está Huevo, quienes los Javis, Paz Vega y José Mota apostaban por Almudena Cid. Era otra influencer: María Pombo.

Con la miel en los labios se quedó Plátano, cuya identidad acertó Javier Ambrossi. Se trataba del cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, Willy Bárcenas.

En esta segunda temporada de Mask Singer ya hay un ganador: Erizo. Las redes sociales no han sabido muy bien como reaccionar cuando se descubierto quien estaba debajo. La pasada noche del jueves Antena 3 ha celebrado la gala final de esta temporada de Mask Singer donde se han enfrentado Monstruita, Plátano, Huevo y Herizo. Al final ha sido este último quien se ha hecho con el puesto número uno.

Los investigadores apostaron por Manuel Carrasco, Fran Rivera, El Cordobés e incluso Antonio Carmona. Ninguno de ellos acertó, pues debajo de la máscara de Erizo se encontraba ni más ni menos que el bailarín Joaquín Cortés. Los telespectadores se han dividido cuando han conocido la noticia, ya que el bailarín no ha sido muy conocido. Una usuaria ha escrito un tweet, algo indignada, explicando quien era.

“Joaquín Cortés ha sido uno de los bailarines más conocidos del mundo. Que la UNESCO nombró su legado artístico Patrimonio Universal. Que no lo conozcáis no quiere decir que no sea importante”. La misma tiene razón, pero muchos otros usuarios esperaban algún personaje público español al estilo de Esperanza Aguirre.