Dice llamarse Carlos y haber nacido y crecido en Alicante, ciudad donde pasó su infancia, siguiendo su tradición familiar, pescando. Eso fue antes de convertirse en un "viajero en el tiempo", una afirmación que ha llevado a este hombre anónimo a recibir la atención de varios medios de comunicación de distintos países por los detalles que da sobre cómo será la vida en las próximas décadas.

"El mundo cambiará drásticamente muy pronto"

En un vídeo publicado el pasado mes de octubre en Youtube en APEX TV, un canal dedicado a la temática de los viajes en el tiempo, el tal Carlos explica en inglés su historia. "Después de oír mi historia pensarás que estoy loco, pero todo lo que digo es verdadero", avisa antes de meterse en harina: "antes de contarte mi historia, permíteme decir que el mundo cambiará drásticamente muy pronto. Muy pronto. Más pronto de lo que piensas", insiste.

Concretamente ese anunciado cambio ocurrirá en 2028, fecha en la que "el mundo tal cual lo conocemos desaparecerá". "Te preguntarás cómo sé eso y cómo puedo hablar de ello con tanta seguridad. Te contaré el secreto", anticipa el protagonista del vídeo antes de asegurar que nació en el año 2012.

"Vengo del año 2040"

"Pensarás que estoy bromeando. Estamos en 2022 ahora y es obvio que no tengo 10 años de edad. Te revelaré mi secreto principal. No soy de este tiempo, soy del año 2040. Sé que suena como si fuera una historia de ciencia ficción, pero es absolutamente cierto", prosigue Carlos, que recurre al sobado argumento de lo increíbles que habrían resultado unos siglos atrás algunos de los inventos que hoy en día se ven como normales, como los submarinos, los aviones o los smartphones. "Lo que vengo a decir es que el mundo puede cambiar drásticamente de un día para otro, simplemente por un nuevo invento", subraya antes de retomar su historia personal.

"He vivido en España toda mi vida. Como decía, era pescador. Y más tarde tuvimos una pequeña fábrica familiar en Valencia. Digo todo esto para que entendamos que soy una personal normal y corriente como tú, de una familia sencilla".

Las criptomonedas dominarán el mundo

El principal cambio que sacudirá los cimientos de nuestra vida actual, según este autodeclarado "viajero en el tiempo", es que las criptomonedas se volverán dominantes, por encima del dólar y de las divisas que todos conocemos. "Pero no te precipites a invertir todo tu dinero en criptomonedas porque el futuro cripto no está todavía disponible en ninguna plataforma online", advierte este saltador cuántico. "Todo es más complicado de lo que piensas", avanza, antes de detallar que en el año 2026 los Estados Unidos introducirán un nuevo sistema de pago llamado Coin Salary, que explicado en pocas palabras vendría a ser como tu sueldo, pero no para que puedas gastarlo en lo que quieras, sino que irá repartido en distintos conceptos. "Por ejemplo, recibirás EatCoin para comprar comida, CarCoin para comprar un coche, TravelCoin para viajar, etcétera", especifica Carlos.

"Puede que pienses que es un nuevo sistema de control y todo suena muy malo y apocalíptico, pero en realidad estarás muy bien pagado por el trabajo que hagas, y sería imposible no llevar una vida normal con las criptomonedas que recibas. De este modo, el gobierno organizará tus presupuestos para que una persona con un salario pequeño no pueda gastar todo su dinero en un coche muy caro y luego no sea capaz de pagar el alquiler de su casa", explica. "Tendrás un coche acorde al tipo de trabajo que hagas", remacha.

En 2027, continúa, Coin Salary "era un nuevo programa piloto", pero asimiló todas las criptomonedas que conocíamos justo un año antes. "Y en 2028 cambió el mundo", apuntando a que los vendedores de billeteras "fueron los que más sufrieron porque la demanda de las mismas desapareció". Para finales de ese año, el concepto de efectivo "se había olvidado", al igual que los bancos y los documentos de identidad.

Código QR en el cuerpo

Y es que en 2029 "entró en funcionamiento un nuevo sistema denominado Me QR", que consiste en que cada persona" llevará impreso en sus manos un código QR que contiene toda la información sobre ella: pasaporte, historial clínico, antecedentes penales, estatus familiar, vacunas y criptomonedas".

"Por supuesto, tener ese código es decisión de cada uno y no se fuerza a nadie a hacerlo, pero imagina no tener que llevar encima ningún documento", asegura, antes de mostrar a cámara, cómo no, un QR tatuado en su antebrazo. No solo eso sino que, como supuesta prueba irrefutable de que todo lo que dice es cierto, lo escanea con su móvil y aparecen sus datos personales y sus criptomonedas en la pantalla del dispositivo. "¿Lo ves? El móvil que usas en 2022 ya puede leer el código QR en tu mano, lo que prueba que ahora mismo están desarrollando en secreto el programa Me QR".

"Estarás pensando por qué estoy aquí si está todo tan bien allí. La respuesta es muy sencilla. Nuestra familia vivía de forma muy modesta y no tenía futuro allí. Lo máximo que podría tener era un pequeño apartamento en un vecindario malo y un extraño coche japonés. Quería una vida mejor para mí, por lo que tuve una buena idea. Había algunos dólares físicos en cada casa, en los bolsillos de viejas chaquetas o en monederos perdidos por casa. Vendí todo lo que tenía: mi apartamento, mi pequeño negocio familiar, mi coche e incluso mi ordenador y compré a la gente los aparentemente inútiles antiguos billetes de 100 dólares con mis criptomonedas. La gente me vendió cientos de billetes de dólar por solo 10 o 20 EatCoins o CarCoins", relata Carlos.

"Ahora voy a decir algo que parecerá gracioso, pero compré unos 5 millones de dólares con mis criptomonedas y le di el resto de mis criptodivisas al empleado de un laboratorio de máquinas del tiempo que en secreto me envió al año 2016. Llevo aquí seis años y estoy disfrutando de la fortuna que me traje de mi futuro", concluye.

¿Promoción de una película de ciencia ficción?

El vídeo de Carlos cuenta a día de hoy, tres meses después de su publicación, con 53.134 visualizaciones. Podría tratarse de un intento de viralizar una película de ciencia ficción titulada "A time traveler: 2492", dirigida por el cineasta afincado en Estados Unidos Javier Barbera y cuya sinopsis es la siguiente: "Carlos Roma, un viajero en el tiempo procedente del año 2492, llega para avisar de grandes desastres y de cómo las nuevas tecnologías afectarán a la Humanidad".

La cinta, producida para la televisión, dura 44 minutos y todavía no ha sido estrenada, aunque aparece en el catálogo estadounidense de Apple TV.

De confirmarse que el vídeo de Carlos es una promoción de la tv-movie habría que resaltar fallos de "raccord" muy evidentes en su historia, como poder leer en 2022 el código QR de una aplicación en desarrollo y que aparezcan incluso sus datos y criptomonedas. O que no se tomaran la molestia de que el código QR remita a una web de la película y que en cambio lo haga a una dirección de Twitter (Geneia@home) vacía aunque con muchos seguidores.