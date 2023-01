Que la canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, Shakira #53 Music Sessions, ha sido un éxito mundial es innegable.

Sin embargo, después de toda la vorágine que ha provocado el lanzamiento de esta oda a la libertad y al renacer de la intérprete colombiana, las parodias no se han hecho esperar. En nuestro país, el dúo cómico compuesto por César y Jorge Cadaval, más conocidos como Los Morancos, ha publicado un desternillante e hilarante vídeo en que ambos no solo reinventan la letra de la ya hiper-cantada canción sino que, además, los humoristas imaginan cuál sería la respuesta de Piqué y Clara Chía a Shakira.

La MRNCS Music Sessions #50ypique a la que también han querido llamar 'Esa no es la actitud' es, según Los Morancos, lo que actual pareja del ex jugador del FC Barcelona debería responderle a la cantante colombiana y, entre otras lindezas, entonan divertidas frases como "sabes que Piqué a mi me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Claramente te has picado y, conmigo, Shaki la has cagado", canta Jorge Cadaval haciendo de Clara Chía mientras su hermano le responde con un "tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique. Lo digo pa' que la mierda a mí no me salpique", desempeñando el papel de Piqué.

El vídeo de Los Morancos ya ha superado el medio millón de visitas en Youtube y, como era de esperar, ha corrido como la pólvora en redes sociales.