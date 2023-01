La cantante venezolana Briella ha señalado en sus redes sociales que Shakira y el productor argentino Bizarrap se han inspirado en su canción "Solo tú" para componer "Bizarrap Music Sessions #53", la canción de despecho que acaba de lanza la colombiana contra el exfutbolista Gerard Piqué.

"Creo que Shakira se inspiro en mi canción 'Solo tú' para hacer 'Bizarra Music Sesions'", dice la cantante venezolana en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

"Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral en TikTok", añade venezolana que asegura que "este vídeo no lo hago con la intención de buscar problemas".

Briella publica en sus redes sociales la similitud entre la nueva canción de la colombiana con uno de sus temas y pregunta: "¿Qué opinan ustedes?".

"Yo soy fanática de Shakira, soy fan del trabajo de Biza, estoy en 'shock', no sé que hacer", concluye en el video Briella.

La canción "Solo tú" de Briella tiene 2,2 millones de visualizaciones en todas las plataformas, cifra que recopila desde hace seis meses, mientras que el tema "BZRP Music Sessions #53" de la colombiana y el argentino ha alcanzado los 63 millones en Youtube, en apenas veinticuatro horas.

Raíces canarias

Esta joven artista es de origen canario, de Tenerife, y asegura que la Bizarrap Session con Shakira está inspirada en su canción 'Estoy en shock'.

El abuelo de Briella en Candelaria y su abuela en Güimar.

Además, su tatarabuelo, que era muy querido por los vecinos, donó los terrenos donde hoy se encuentra el cementerio de Candelaria. Asimismo, la madre de la joven artista es profesora universitaria. Se graduó con honores, igual que su hija tras cursar estudios universitarios de Música.

"Está feliz y encantada porque ama a Shakira y al productor Bizarrap; se siente honrada y es un honor", indica su familiar. Por tanto, "para ella no es una polémica, sino todo lo contrario".

Letra de Solo tú

