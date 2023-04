La evolución de la cuenta de resultados suele ser uno de los principales termómetros que se tienen en cuenta en las empresas a la hora de tomar decisiones importantes y Netflix no iba ser menos. Tras el anuncio de sus resultados trimestrales, la plataforma ha comunicado que llevará a cabo dos importantes mejoras en el plan que habían puesto en marcha recientemente en el que tenían previsto incluir publicidad. Por un lado, la calidad de la imagen en la reproducción pasará de ser de 720p a 1080p, mientras que por otro lado, se permitirá la reproducción simultánea en dos dispositivos distintos.

La tarifa, al mismo precio

Otro de los aspectos que han tratado, es continuar con la misma tarifa, por lo que el servicio en España continuará teniendo un precio de 5,49 euros al mes. Una cosa está clara, la calidad de la imagen superior a la del plan básico es una mejora sustancial, por lo que parecía que la tarifa podría variar.

España, junto con Canadá, son los primeros dos países en los que Netflix ha implementado estas mejoras en el ámbito internacional, mientras que en el resto de países se hará de manera progresiva. Esta decisión no es casual, ya que son los mercados español y canadiense los primeros en los que la compañía intentó actuar en profundidad con su campaña contra las cuentas compartidas. Es probable que en los próximos meses esta decisión se extienda a Estados Unidos.

Sin embargo, el plan con anuncios de Netflix tiene dos limitaciones importantes, ya que parte del catálogo no está disponible, por un lado, y por otro, no da la opción de descargar contenido 'offline'. Por supuesto, la emisión de anuncios también es una desventaja, por lo que es bastante probable que no tenga demasiados adeptos esta opción.