La limpieza es un aspecto fundamental en cualquier establecimiento de alimentos y bebidas, como los restaurantes. La presencia de cucarachas u otros insectos en un restaurante puede ser perjudicial para la salud pública, ya que estos insectos pueden ser portadores de enfermedades y bacterias dañinas para los seres humanos. Además, la presencia de cucarachas en un restaurante puede dañar la reputación del negocio y disuadir a los clientes de volver. La limpieza y el mantenimiento adecuados son esenciales para evitar la aparición de cucarachas. Los restaurantes deben asegurarse de mantener sus instalaciones limpias y desinfectadas regularmente. Esto incluye la limpieza de la cocina, las mesas, los baños, los pisos y cualquier otro lugar donde puedan acumularse suciedad y restos de comida.

Por esto es importante para muchos restaurantes las reseñas en Internet. Algo que no ha recibido un restaurante en Canarias en los últimos días que ha sido víctima de una publicación en donde una usuaria cuenta una mala experiencia vivida a final del pasado mes de abril.

El plato fue retirado

Patricia Rodríguez fue a comer a un restaurante de Tenerife y se encontró con la presencia de cucarachas en su comida. La clienta informó que cuando estaba consumiendo una salchicha encontró cucarachas en su plato. Al llamar al empleado para quejarse, el plato fue retirado de la mesa sin explicaciones.

"Me ha sucedido algo que estoy aún en shock , hoy día 30 de abril a las 21:21 y pido una salchicha todo bien hasta que cuando llevamos la mitad comido muevo las papas y veo cucarachas yo me pongo súper nerviosa y el chico llamado Mohamed ve que yo pongo mala cara y que me dispongo a llamarlo y en un segundo estaba en la mesa voy a sacar mi móvil para sacarle una foto y me retira rápidamente la bandeja sin Decirme una sola palabra", comentó Patricia.

La clienta reportó el incidente a la policía y dijo que presentará una denuncia formal ante la oficina de consumo. La clienta también informó que se le negó la copia de su reclamación, y que fue presionada para pagar la cuenta sin obtener el documento correspondiente.

"A los minutos regresa y me pide disculpas que no entiende que porque estaba eso ahí a lo que yo le dije... Pero dios mío o sea mis hijos han consumido ¿quién me asegura a mi que no se intoxiquen? Ya que esa comida está contaminada y aparte que me dicen que habían fumigado, que si no le pongo una reclamación ellos me invitan y que si les pongo una reclamación me cobran aunque estuviera en ese estado , bueno le pido la reclamación y como toda reclamación debe tener una hoja amarilla para poder tener tu la copia", añade.

Desde el restaurante no han emitido ninguna declaración al respecto. Sin embargo, los clientes están siendo advertidos para que no visiten el restaurante hasta que se resuelva el problema. Este incidente ha generado indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes han expresado su descontento con el servicio.

Violación grave de higiene

La presencia de cucarachas en restaurantes es una violación grave de las normas de higiene y puede poner en peligro la salud de los clientes. Por lo tanto, se espera que las autoridades tomen medidas rápidas para resolver este problema y garantizar que los restaurantes sigan las regulaciones de seguridad alimentaria.