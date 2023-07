Es una de esas situaciones peculiares que le pasan a muchas personas todos los días y que aparantamente no tienen una explicación clara. Son muchos los usuarios de telefonía móvil que muestran su descontento con una situación que incomoda, puesto que estas llamadas se reciben incluso en horas intempestivas.

Suena el teléfono, se activa la llamada, pero no se recibe respuesta alguna, llegando a estar incluso vinculados a números de teléfono registrados en el extranjero.

Posibles causas

El motivo oculto detrás de las llamadas en las que no responden puede variar dependiendo de la situación, pero te ofrecemos cuáles podrían ser algunas de las razones:

-Verificación de números activos: muchas veces, estas llamadas son realizadas por sistemas automáticos de marcación. El objetivo principal es verificar si el número de teléfono está activo y en funcionamiento. Estos sistemas pueden marcar indiscriminadamente a diferentes números, y si reciben respuesta, se registra que el número está activo y puede ser utilizado en bases de datos para diversos fines, como ventas o spam telefónico.

-Limitaciones técnicas: en algunos casos, las llamadas vacías pueden ser el resultado de limitaciones técnicas o fallos en la comunicación. Puede haber problemas en la conexión o en el sistema de enrutamiento de llamadas, lo que provoca que no se establezca una comunicación adecuada cuando se contesta.

-Robo wangiri: mna posible modalidad de estafa telefónica es el robo wangiri. En este caso, se reciben múltiples llamadas de un mismo número, pero se cuelga rápidamente después de que el destinatario responda o presione el botón de aceptar llamada. Si la persona llama de vuelta a ese número, puede ser redirigida a una línea de tarificación adicional, donde se le cobrará una tarifa elevada por cada minuto que permanezca en la llamada.

Es importante tener en cuenta que estas son solo posibles explicaciones y que pueden existir otras razones detrás de las llamadas en las que no se responde. En cualquier caso, la nueva Ley de Telecomunicaciones en España busca proteger el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial.