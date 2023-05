Alertan de una oleada de estafas por teléfono en Canarias

La Guardia Civil de Las Palmas ha alertado sobre un preocupante aumento de estafas dirigidas a clientes de entidades bancarias. Los delincuentes utilizan la técnica conocida como 'smishing', mediante la cual contactan a las víctimas a través de mensajes de texto (SMS) y posteriormente realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por gestores bancarios. El objetivo final es obtener las claves y autorizaciones que los bancos envían por SMS para la retirada de efectivo móvil.

La investigación se inició el pasado 3 de abril por parte del Equipo @ de la Comandancia de Las Palmas, a raíz de la primera denuncia. Desde entonces, se han presentado un total de 34 denuncias con el mismo modus operandi, y el importe defraudado asciende a la alarmante cifra de 19.500 euros.

Modus operandi

¿Cómo llevan a cabo el engaño? Los estafadores comienzan enviando un SMS a la víctima, haciéndose pasar por la entidad bancaria a la que pertenece. En el mensaje, alertan sobre una supuesta retirada de efectivo de 300 euros o un acceso no autorizado a sus cuentas, instando al receptor a hacer clic en un enlace que conduce a una página web idéntica a la utilizada en la banca en línea del banco en cuestión.

Dicha página web está especialmente diseñada para robar las claves de acceso, presentando una apariencia idéntica a la del banco original. Una vez que la víctima ingresa sus datos de acceso, los ciberdelincuentes obtienen sus claves de usuario y contraseña.

Una vez en posesión de la información de acceso a la banca en línea, los estafadores acceden a todos los datos y productos contratados por la víctima, como el estado de las cuentas, el nombre y apellidos del titular y el nombre del gestor bancario. A continuación, se comunican telefónicamente con la víctima (técnica conocida como 'vishing') haciéndose pasar nuevamente por la entidad bancaria. Los estafadores informan a la víctima que se ha intentado realizar un cargo no autorizado y que para cancelarlo, le enviarán unos mensajes de texto con códigos que, en realidad, son para autorizar operaciones. Solicitan que se los faciliten para su supuesta cancelación.

Recomendaciones

Ante esta situación, es fundamental tomar precauciones para evitar caer en estas estafas. Se recomienda no hacer clic en enlaces de sitios web que lleguen a través de SMS, ya que suelen ser muy similares a los de la entidad bancaria real, induciendo al error. Además, nunca se deben proporcionar datos personales, números de tarjeta o códigos por teléfono, ya que el banco nunca los solicitará de esa manera. Es importante tener en cuenta que las entidades bancarias nunca llamarán para cancelar cargos no autorizados o accesos no deseados al área de clientes.

Es vital leer detenidamente los mensajes, incluso cuando se esté hablando por teléfono, y desconfiar de cualquier gestión digital que se salga de la operativa normal del usuario. Estar alerta y adoptar medidas de seguridad adicionales puede ayudar a prevenir este tipo de estafas.