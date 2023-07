Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. La Palma. Palma. A muchas personas la asignatura de Geografía siempre le ha costado en el colegio. "Pero este señor quiere ser presidente del Gobierno de España". Esta crítica le llovieron a Alberto Nuñez Feijoó cometió un error al referirse a la isla canaria de La Palma como Palma, generando confusión con el archipiélago de las Islas Baleares.

“¿Por qué ha suspendido la campaña en un día como hoy?”, le pregunta Antonio Ferreras, presentador del programa, a lo que Feijóo ha respondido alegando una lumbalgia: “Pues mire, ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca (...) y al levantarme del sillón tuve un tirón”. Al continuar con su explicación fue cuando cometió el error que ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales. “Ya desde ayer valoramos el no ir a Palma [cuando en realidad se refería a La Palma, en Canarias] pues porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias”.

Este desliz lingüístico inmediatamente causó confusión y el enfado de los canarios, quienes reiteran al presidente del PP que La Palma es el nombre de la isla canaria a la que se refiere, y no Palma, ubicada en las Islas Baleares. El error no ha tardado en generar críticas y comentarios a través de redes sociales.

"¿Y este señor quiere ser Presidente del Gobierno?. Una cosa es que un ciudadano medio se confunda, pero el quiere gobernar", es solo uno de los muchos comentarios que recibió.

Intentará "aguantar" el resto de campaña electoral

El candidato a la presidencia por el Partido Popular alegó que recibió medicación para poder realizar su acto electoral en Palma de Mallorca, pero su equipo valoró no viajar a las Islas Canarias por la lumbalgia.

Tras el tirón sufrido en el que reconoce "que lo pasó francamente mal" y que intentará acabar bien la campaña electoral

Sánchez: "Feijóo se avergüenza de Abascal"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho en el debate a tres de RTVE que cree que Feijóo se ausenta de este encuentro porque "se avergüenza" de aparecer junto a Santiago Abascal y el líder de Vox ha cargado contra los "pactos" del PSOE con EH Bildu.

El debate, en el que participa también la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, se celebra a escasos días de la cita con las urnas en las elecciones generales del 23J.