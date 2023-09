El avión es un medio de transporte imprescindible en Canarias por la condición de islas de esta comunidad autónoma. Para muchas personas es habitual coger un avión prácticamente a diario para acudir a sus obligaciones laborales, la denominada guagua aérea. Para otros, es necesario para acudir al médico, visitar a familiares y amigos o disfrutar de unas vacaciones dentro o fuera de Canarias.

Las preguntas en torno a la aviación son muchas y una de ellas es cómo saben los pilotos qué ruta tienen que seguir en el aire.

La compañía Iberia ha publicado un vídeo en TikTok en el que el piloto Alberto Mencos explica en menos un minuto cómo se orientan en las alturas. Antes de comenzar cada vuelo los pilotos reciben un plan de vuelo con la ruta en todos los puntos de las aerovías, es decir, "las autopistas del aire".

Los datos de esa información los introducen en "la máquina" de la cabina (Mencos no explica cómo se llama esa máquina) de la aeronave y gracias a los sistemas autónomos de las aeronaves y de satélites los pilotos saben en qué posición van en cada momento durante su trayecto.

A través de una de las pantallas, ven los puntos que tienen que ir siguiendo y van "monitorizando la ruta". Otra de las ayudas es la que aparece en "la surface" de una pantalla en la que han metido la ruta y "vamos comparando si vamos bien o no".

El vídeo se ha vuelto viral al alcanzar los cuatro millones de visualizaciones, pero otra cosa es que haya quedado clara la explicación que ofrecido el comandante Mencos, según algunos de los comentarios de los internautas: "No había otro para explicarlo", "no entendí nada, pero qué guapo, ¿puedes seguir explicando porque no me enteré muy bien?", "bueno, explicó sin explicar nada".

Eso sí, los piropos al piloto, con el que comparan con el periodista deportivo "Manolo Lama de joven", el futbolista Íker Casillas o "una mezcla de Casillas cuando chico y Pedri", son los más comunes. "¡Guapoooo!", ¡Qué guapo eres, Dios te bendiga en esos vuelos!", son algunas de las referencias al físico del piloto Mencos.