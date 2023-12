Diciembre ha llegado, y con él, las esperadas cenas de empresa que, en ocasiones, dan lugar a situaciones tan peculiares como la que se vivió recientemente en el barrio de Antiguo, en San Sebastián.

Todo comenzó con una nota colocada en el rellano. Un vecino compartía su desconcierto tras haber participado en la cena de empresa y despertarse al día siguiente sin recordar nada de la noche anterior. Su principal preocupación era hallar su ropa, ya que temía haber llegado a casa sin ella. La nota, ahora viral en el vecindario, detallaba la inusitada experiencia.

Un donostiarra cuelga una nota en el portal para reconstruir su regreso a casa desnudo tras una cena de empresa. Quiere saber dónde está su ropa y reconstruir lo sucedido. “Se me fue de las manos”.., pic.twitter.com/k9VQNbH3zF — Pedro GabilondoP (@PedroGabilondoP) December 5, 2023

"El pasado viernes tuve mi primera cena de empresa, y la situación se me fue un poco de las manos. Al despertar al día siguiente, no lograba encontrar mi ropa y revolví toda mi casa en busca de ella. Sin éxito alguno, he pasado todo el fin de semana dándole vueltas a la situación... ¡Llegué a pensar que regresé a casa desnudo esa noche! Quiero expresar mi agradecimiento al vecino o vecina que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito conocer el lugar exacto donde la hallaron para cerrar las lagunas y poner fin a esta historia. Por favor, si fuiste tú, escríbeme aquí abajo indicando dónde encontraste mis pertenencias", rezaba la nota en su totalidad.