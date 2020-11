El Gobierno desiste de buscar al último rey aborigen

Caso cerrado. La búsqueda de los restos óseos del último rey aborigen de Gran Canaria, Tenesor Semidán, bautizado por los castellanos durante la conquista como Fernando Guanarteme, ha finalizado por falta de pruebas documentales que indiquen dónde se halla enterrado. Los investigadores del proyecto encargado por el Gobierno canario concluyen que con las fuentes historiográficas y documentales hoy disponibles "no se puede avanzar un paso más" en el intento de identificar el lugar "donde reposaron de manera definitiva los despojos del guanarteme de Gáldar". No obstante, no descartan que, en el futuro, puedan aflorar documentos relevantes que permanecen desconocidos y aporten luz sobre el paradero del rey aborigen. Lo que sí queda absolutamente descartado, "y no tiene el mayor viso de credibilidad", es que se encuentre en la ermita de San Cristóbal de La laguna, donde supuestamente reposan sus restos.