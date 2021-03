Podemos reconoce que no se ha avanzado en dependencia como hubieran deseado

El portavoz parlamentario de Sí Podemos, Manuel Marrero, reconoció hoy miércoles en el Parlamento regional que se han hecho algunos avances en materia de dependencia pero sigue siendo el gran reto de la Consejería de Derechos Sociales que gestiona Noemí Santana, representante de su formación en el Gobierno. El portavoz achacó al retraso histórico de la gestión de la dependencia de gobiernos anteriores, sumado a la pandemia, que no se haya podido mejorar todo lo que se hubiese deseado, pero están trabajando para avanzar en este área con la contratación, entre otras , de 101 personas o el incremento de la financiación municipal.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, Marrero subrayó que "el papel de Sí Podemos Canarias en el pacto de las flores es el de un socio fiable y responsable, que da estabilidad y fortaleza a este pacto", si bien no sin eludir la autocrítica y la autoexigencia. En su opinión, la estabilidad del cuatripartito que gobierna Canarias lo capacita para liderar el proceso de recuperación sanitaria, económica y social del Archipiélago tras la Covid-19.

Marrero animó a la oposición a trabajar todos juntos para salir de esta situación de crisis derivada por la pandemia. No obstante, tuvo críticas para la dura intervención realizada por la portavoz del PP, Australia Navarro, en la primera jornada del debate. "El PP ha sido absolutamente previsible en su discurso, aunque, permítame una apreciación afectuosa: no le va muy bien el estilo Ayuso", le recomendó a Navarro.

"Desde Podemos estamos convencidos de que si ustedes hubieran sido tripulantes del Titanic habrían sido los que colocaron el iceberg para contribuir a su hundimiento", continuó. "La mayoría de la sociedad va en una dirección y el PP camina en dirección contraria, en solitario". Asimismo, criticó que protejan a la ultraderecha frente a los demócratas, "a los que pretenden insultar denominándonos comunistas". Podemos tiene "una clara posición antifascista", recalcó, y exigió "un mínimo respeto a la memoria democrática de este país".

El portavoz de la formación de Pablo Iglesias en el Parlamento canario defendió que el Gobierno regional que lidera el socialista Ángel Víctor Torres está cumpliendo con los compromisos adquiridos, y valoró que en tiempos de incertidumbre como los actuales "hay esperanza, vacunas y medidas de progreso". "Saldremos juntos, sin dejar a nadie atrás", afirmó.

A CC le reprochó que que urja al cuatripartito cuestiones que "no fueron capaces de solucionar en tres décadas gobernando", y agregó que necesitan "más tiempo para deshacer tanto entuerto".

En cualquier caso, a todos los partidos de la oposición les pronosticó "un largo periodo, mas largo del previsto, en el rincón de pensar", ya que enfrente tienen a un cuatripartito "cohesionado" y que cuenta con el respaldo de los fondos europeos y de los Presupuestos Generales del Estado.

No todo fueron alabanzas en el discurso de Manuel Marrero, que deslizó varios mensajes críticos, como el de que para Podemos la vivienda "no es un bien de mercado, sino un derecho", o el de que Canarias no se puede convertir en "cárcel de inmigrantes", cuyo libre tránsito por todo el territorio europeo volvió a reclamar.

Según Marrero, los partidos del pacto de las flores tienen un proyecto para Canarias que necesitará sumar esfuerzos y la oposición complementa con sus críticas. Consideró esencial el Plan Reactiva o el plan de vivienda para esta legislatura y recalcó que es un momento clave para la transición energética y es esencial que "no se den pasos equivocados" porque son proyectos a largo plazo. Recalcó que van a haber fondos europeos suficientes y no se puede desperdiciar la ocasión para gestionarlos bien con el fin de diversificar la economía, modernizar la administración y consolidar el estado del bienestar.