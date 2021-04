El PSOE tacha de “extrema gravedad” que el Congreso envíe al Fiscal el siniestro de Spanair

El voto particular socialista se basa en el informe jurídico del letrado de la comisión, en el que se señalaba que el borrador de dictamen elaborado por la presidenta de la comisión, Meri Pita, “contiene dos disposiciones que resultan jurídicamente muy cuestionables”, en referencia a la personalización de responsabilidades y a la remisión a la Fiscalía de la investigación parlamentaria, y recomendaba su supresión o una modificación sustancial de su redacción. Los socialistas recuerdan que el letrado señalaba que la propuesta de dictamen, que fue la que finalmente se aprobó con algunas modificaciones de tipo técnico sin relevancia, “ignoraba y contravenía” una sentencia del TC en la que limitaba el marco de actuación de las comisiones parlamentarias. “El letrado es muy taxativo en su informe al cuestionar estas conclusiones ya que una comisión parlamentaria de investigación no puede declarar la responsabilidad jurídica de todas las personas relacionadas con la investigación”, señala el voto particular socialista.

El PSOE incide en que, al igual que en el recurso de amparo que se resuelve en la mencionada sentencia del TC, “cualquiera de los señalados como responsables en este dictamen podrá denunciar que la conclusión aprobada es lesiva de su derecho al honor”. Añade que “es muy probable que este derecho se vea afrentado cuando, sin la intervención de los órganos constitucionalmente competentes (…), el Congreso atribuye a los responsables citados una conducta merecedora del máximo reproche social, relacionada además con un acontecimiento tan grave como fue el accidente del vuelo JK5022 (en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas), sin respetar su derecho a recibir la consideración y trato de no autor o no partícipe en conductas ilícitas”.

El voto particular socialista considera también que el informe del letrado remarca que, al afirmar dichas conclusiones que las personas señaladas fueron responsables de un “fallo sistémico” o, en otras palabras, “asumían decisiones que dentro del sistema se tomaron en el momento del siniestro, con el trágico resultado conocido, equivale, cuando se hace en sede parlamentaria y al margen de los procedimientos legalmente establecidos (proceso judicial o administrativo sancionador), a no respetar el derecho de esas personas”.

En relación con la recomendación sobre la intervención de la Fiscalía por considerar que existen “elementos que pudieran arrojar conductas negligentes”, el voto particular del PSOE insiste en la idea, tal como señaló el letrado, en eso supone una “sospecha indiscriminada sobre todos los comparecientes, o al menos sobre una gran mayoría de ellos, que pudieran haber sido autores de negligencias o de acciones u omisiones imprudentes que podrían incluso estar penadas por la ley”. El PSOE considera que “el establecimiento de tal sospecha generalizada, indiscriminada e injustificada sobre todos los comparecientes en la Comisión resulta de una gravedad extrema”. Por ello asegura estar “totalmente en desacuerdo en enviar a la Fiscalía todas las actuaciones realizadas por la Comisión”, que se constituyó en la legislatura antepasada, y que supondría remitir todos los diarios de sesiones donde se recogen la totalidad de ellas comparecencias celebradas sin ningún tipo de orientación, indicación o justificación, para que la propia Fiscalía pudiese realizar un trabajo de indagación a la búsqueda de esas “conductas negligentes” que la Comisión estima que pudieran existir.

El grupo socialista avisa que el dictamen lanza una sospecha indiscriminada

Los señalados en esa parte del dictamen como posibles negligentes, serían por tanto, según los socialistas, no sólo las 17 personas físicas que aparecen en la lista de “responsables”, entre ellas la entonces ministra de Fomento, Magdelena Álvarez, pero también otros muchos altos cargos, así como representantes de Spanair o Boeing, sino las 47 que han compareciendo en la Comisión, 44 de ellas entre julio y diciembre del 2019, y los tres restantes el 9 y 10 del pasado mes de marzo.

El voto particular del PSOE reclama por tanto modificar la conclusión del dictamen en la que se personalizan las responsabilidades proponiendo un texto que reconoce una “responsabilidad política que recae en las administraciones y en los órganos colegiados y personales concernidos” con el objetivo de “establecer, evaluar, corregir, mejorar y comprobar constantemente los sistema de seguridad en el transporte aéreo”. También señala el texto, que se votará en el pleno dentro de dos o tres semanas antes de la votación de conjunto de todo el dictamen, que “los gobernantes están obligados a desplegar un cuidado formal y material muy exigente” en el cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad del transporte aéreo.

Si en en pleno del Congreso se repite el resultado de la votación producida en la comisión el pasado jueves, el PSOE volverá a quedarse aislado en su posición ya que contará con los votos en contra del resto de grupos salvo el PNV y Cs, que se abstendrían. En consecuencia, se aprobará el dictamen surgido de la Comisión de investigación.