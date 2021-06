Ofensiva de Canarias contra el Estado por recortar los derechos del REF

El Gobierno regional asume el rechazo de la Consejería de Hacienda a la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), realizada por el Ministerio de Hacienda sin consultar a Canarias, que reduce el diferencial fiscal a las producciones cinematográficas. En un Consejo de Gobierno extraordinario, reservado y monográfico celebrado ayer los cuatro partidos que forman el Ejecutivo aprobaron el informe del departamento que dirige Román Rodríguez que no pone objeciones a los cambios en las liquidaciones aduaneras, en el régimen sancionador de la Agencia Tributaria Canaria y en el Registro Especial de Buques, pero sí se posiciona en contra de la modificación de las deducciones fiscales al cine porque no cumple con el diferencial del 80% que se establece en la Ley del REF.

El informe del Ejecutivo lo estudiarán hoy los grupos parlamentarios para emitir el dictamen de la Cámara, que se debatirá en el pleno extraordinario convocado para el lunes y que previsiblemente arrojará un informe desfavorable del Parlamento a los cambios pretendidos por el Gobierno central, ya que el presidente del Gobierno canario y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha asumido las conclusiones de su vicepresidente y consejero de Hacienda, cuyo partido desde el minuto uno ha rechazado de plano las decisiones del Ministerio y del PSOE estatal en este asunto.

Un dictamen desfavorable de la Cámara autonómica abre por primera vez el mecanismo que figura en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía, inédito hasta ahora, pero que llega tan solo poco más de año y medio después de la reforma del Estatuto que supone el anclaje del REF en el texto estatutario. Si las dos terceras partes del pleno –47 diputados– rechazan la modificación del fuero canario se abre un conflicto institucional al tener que constituirse la comisión bilateral Canarias-Estado para negociar un texto alternativo al aprobado por Las Cortes. El Estatuto recoge que las dos administraciones tienen un plazo de dos meses para negociar y ponerse de acuerdo y, en cualquier caso, sus decisiones se remitirán al Congreso y al Senado y al Gobierno central, que tendrán que incluir las modificaciones y propuestas que salgan de la citada comisión bilateral.

El propio consejero de Hacienda y líder de NC, Román Rodríguez, expresó ayer en su cuenta de Twitter que «ahora el Parlamento deberá acordar el informe definitivo que se remitirá al Senado. Si se ratifica por más de 2/3 de los diputados, la modificación del REF se paraliza y ha de reunirse y negociar la Comisión Bilateral Canarias-Estado, como expresa el art. 167.2 del Estatuto». Rodríguez se muestra rotundo sobre la vulneración que ha realizado el Estado del régimen especial canario porque «los derechos de los canarios no se rebajan, se respetan». Por ello advierte que su formación actuará en todos los frentes ante cualquier intento de recortar el fuero de las islas.

Román Rodríguez hizo público en las redes sociales la decisión de un Consejo de Gobierno que no fue notificado por Presidencia del Gobierno, como es lo habitual, ni por el jefe del Ejecutivo regional y líder del PSOE, Ángel Víctor Torres. El dirigente nacionalista pone los puntos sobre las íes y asegura que el Ejecutivo en su conjunto acuerda el informe desfavorable de su departamento «a la modificación unilateral del REF sin respetar que las deducciones audiovisuales sean en Canarias un 80% superior al resto del Estado». El que calla otorga y en esta ocasión Torres se desdice de lo que afirmó hace unos días en relación con este asunto al calificar como un «éxito» lograr incrementar las deducciones fiscales al sector audiovisual de 5,4 a 12,4 millones aunque no se cumpliera con el 80% de diferencial fiscal. Sin embargo, los argumentos de NC y de Hacienda sobre los riesgos de aceptar esta propuesta de cara a próximas modificaciones del REF han pesado más y el líder socialista acepta abrir negociaciones con el Gobierno central y ante la evidencia de que el PSOE se podría ver solo en la Cámara en el pleno del lunes, con todos los grupos en contra de este cambio en el fuero excepto los socialistas.

El informe elaborado por la Hacienda canaria resalta que el cambio introducido por el Gobierno central en las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas «sí afecta de forma relevante al régimen económico y fiscal de Canarias». El Ejecutivo considera que esta modificación menoscaba la «necesaria seguridad jurídica» que debe contener la ley para los operadores ya que en las deducciones por inversiones en Canarias «los tipos aplicables sobre la base de deducción deben ser un 80% superior a los vigentes en el régimen general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales; en cuanto a los límites máximos de la deducción, se aplica el citado incremento del 80%, pero con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales». Este diferencial fiscal estuvo vigente hasta mayo de 2020 cuando el Ministerio de Cultura incrementó las bonificaciones a las producciones audiovisuales de los tres a los 10 millones de euros pero se olvidó de Canarias y no introdujo al mismo tiempo el aumento del 80% en las Islas, lo que elevaría la deducción hasta los 18 millones.

El informe de Hacienda argumenta que el Estado no puede obviar lo estipulado en la ley del REF y lo que marca el Estatuto de Autonomía sobre el principio de una política fiscal diferenciada en la imposición directa en Canarias con respecto al resto del territorio nacional, por lo que exige que la deducción a las productos audiovisuales sea un 80% superior a la vigente en la Península y que cause efectos a 1 de enero de 2020 y no de 2021.

Este enredo político y legal terminó de enmarañarse ya que, al mismo tiempo que el Gobierno canario se reunía de forma reservada para evitar dar la imagen de una división interna, el Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó una disposición en la que retoma lo que decayó el miércoles en el Senado, es decir, elevar de 5,4 a 12,4 millones el límite de la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo realizadas en Canarias y que esta bonificación tendrá efecto para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2020. La medida se incluye en el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno central de medidas fiscales para bajar el precio de la luz.

Contradicción socialista

Esta decisión del Consejo de Ministros, instada por los socialistas canarios para salvar la cara tras el pleno del Senado, contradice las objeciones del Ministerio de la Presidencia, que dirige Carmen Calvo, que vetó la votación en la Cámara Alta de elevar el incentivo hasta los 18 millones porque produciría una disminución de ingresos de 1,8 millones de euros, mientras que ahora acepta los 12,4 millones por decreto, por lo que habría impacto en el presupuesto aunque algo más bajo.

Esta decisión fue aplaudida por el PSOE canario, cuya Ejecutiva regional, que preside Ángel Víctor Torres, se congratuló de la medida mientras que en el Ejecutivo regional el presidente asumía el rechazo a esta reducción de la bonificación, encaminando a la Comunidad Autónoma a un pleito con el Estado que se tendrá que dirimir en los próximos dos meses. Los socialistas canarios valoraron el incremento de la deducción de 5,4 a 12,4 millones de euros y lo consideran «prioritario» como una medida de urgencia para resolver el pago del Impuesto de Sociedades de 2020 por parte de las productores que realizaron rodajes el año pasado en las Islas.

La Ejecutiva del PSOE vuelve a arremeter contra CC y PP por el «boicot» que urdieron en el pleno del Senado al presentar una enmienda alternativa a la de los socialistas y que fue la que propició el bloqueo del Ministerio de la Presidencia y, por consiguiente, que no prosperara tampoco la opción de cambiar las fechas para que la deducción causara efectos en el ejercicio 2020.

Los socialistas continúan contradiciéndose con respecto a lo que asumieron en el Consejo de Gobierno al felicitarse por dar seguridad jurídica al sector audiovisual y «consolidar el diferencial fiscal del cine hecho en Canarias con respecto al resto del país», algo que rechaza el informe del Gobierno, que exige el 80%, es decir, 18 millones de euros. Eso sí, el PSOE no renuncia a alcanzar ese diferencial negociando con el Ministerio de Hacienda.