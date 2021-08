El PP invita al presidente a bajar a la orilla a la que llegan las pateras

El Partido Popular de Canarias afea que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no aproveche su estancia estival en las Islas para conocer de primera mano la realidad que vive el Archipiélago, que lleva más de un año lidiando con la peor crisis migratoria de la década. La presidenta de los populares en Canarias, Australia Navarro, reprochó ayer al jefe del Ejecutivo nacional que no abandone su «retiro» vacacional en La Mareta «para ver con sus propios ojos» el «drama» que sufre el Archipiélago con la inmigración irregular. En un tuit, Navarro defiende que si Sánchez no visitó las Islas el pasado verano, cuando hubo miles de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, no lo hará ahora. «Está cerca, pero muy alejado de la realidad que vive Canarias», asevera la líder de los populares.