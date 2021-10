La exdiputada de Cs en el Parlamento de Canarias y en la actualidad portavoz del Grupo Mixto en la cámara regional, Vidina Espino, no ha tardado en reaccionar a la petición de la formación naranja al Congreso para que los partidos que integran la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfugismo la reconozcan y señalen como 'tránsfuga'.

“Si ser tránsfuga es defender los intereses de los canarios, que fue para lo que me presente a las elecciones, volvería a dejar Ciudadanos una y mil veces”, ha manifestado este jueves la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, quien ha asegurado que “el único fraude a la democracia es traicionar los compromisos adquiridos con los ciudadanos, como ha hecho la formación naranja”, un partido que, a su juicio, va “a la deriva, sin rumbo ni liderazgo”, lo que le ha llevado a “perder uno de cada diez diputados autonómicos”.

A su vez ha recalcado que “no soy tránsfuga, pues continúo defendiendo los mismos principios con los que me presenté a las elecciones” y, precisamente, ha aclarado, “dejé Ciudadanos para no traicionarlos, no como ha hecho este partido votando en contra de nuestro Régimen Económico y Fiscal y de los derechos de los canarios”.

En este sentido, ha agregado que este voto en contra del REF por parte de la formación naranja “vulnera el Estatuto de Autonomía de Canarias e incluso la Constitución Española, pues lo hizo en contra del informe unánime emitido por el Parlamento de Canarias”. “No me he fugado ni me he ido a ningún otro partido, ni me he apartado deslealmente de la posición o criterios fijados en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, sino todo lo contrario”, ha recalcado la diputada canaria.

Según ha insistido, su marcha de Ciudadanos se debe a que esta formación optó por “vulnerar nuestro REF, un hecho tan grave que obligó al Parlamento de Canarias a aprobar la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad el pasado mes de septiembre”. En referencia a la solicitud presentada por la formación naranja, para que sea declarada tránsfuga por la comisión del Pacto Antitransfuguismo, Vidina Espino, ha indicado que “este acuerdo”, del que ya se han apartado algunos partidos, “tiene visos de inconstitucionalidad, pues la última adenda incorporada, la tercera, al entregar a las formaciones afectadas la capacidad de decidir quién es tránsfuga y quién no, obliga a los cargos electos a cumplir con el mandato imperativo de las organizaciones políticas y no con el mandato representativo de los electores, algo que no permite la Constitución”