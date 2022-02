Canarias defiende en el Constitucional su ‘ley trans’, pionera en el Estado

El Gobierno de Canarias se ha personado en el recurso de inconstitucionalidad presentado con el apoyo de más de 50 diputados de Vox contra diversos preceptos de la Ley de Igualdad Social y no discriminación por razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, respaldada por el Parlamento regional por unanimidad el pasado 26 de mayo.

La personación en el recurso contra la ‘ley trans’, «una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas» con los colectivos LGTBI+ del país, se fundamenta en que «la única intención de Vox pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la comunidad». El Gobierno canario recuerda que salió por unanimidad del Parlamento regional, la mejor prueba de su legitimidad, con los votos del PSOE, CC-PNC, PP, NC, Sí Podemos Canarias, ASG y Cs.

Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos. También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

En septiembre del año pasado Vox, tras aprobarse la ley, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma canaria. Para la formación de ultraderecha, la nueva ley permitirá el acceso, por ejemplo, a vestuarios, baños, a prisiones de mujeres o a determinadas ayudas en función del sexo simplemente con que la persona «diga que se siente» mujer u hombre «aunque sea contradictorio con su sexo en el registro civil».

Según recoge el recurso, el partido considera que la nueva ley vulnera «claramente» derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Cita por ejemplo el derecho a la integridad física y a la protección de la salud de los menores de edad puesto que la ley configura como derechos de las personas trans menores de edad los de «recibir tratamiento para el bloqueo al inicio de la pubertad».

Para el Parlamento canario, donde no tiene representación Vox, esto es un logro. La ley establece que las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal. Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del menor, y con la previa recomendación firme de abordar el mismo por parte de dos profesionales especializados en tratamiento de la transexualidad. La negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial, que atenderá en último caso al criterio del beneficio del menor.

Vox menciona además el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen señalando que en los «aseos, vestuarios y espacios similares» a los que expresamente se refiere la ley canaria, «las personas que se identifican con su sexo biológico tienen derecho a que en esos espacios se respete el derecho fundamental del artículo 18.1 de la Constitución», relativo al derecho al honor y la intimidad.

El partido expone que el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero «no puede hacerse perdiendo totalmente de vista el necesario equilibrio entre aquellos derechos y los igualmente respetables derechos de las personas que se identifican con su sexualidad biológica».

El diputado canario de esta formación, Alberto Rodríguez, cree que «es muy probable» que el Constitucional dé la razón a su formación, y afirma que las norma es «un sesgo ideológico propio del marxismo en el que la voluntad de una persona pretende cambiar una realidad biológica». Pone un ejemplo curioso para él : «Según la ley, una persona se presenta y por su propia voluntad decide: hoy soy un hombre y me declaro una mujer, pero mañana puede ser que se declare de otra especie. Soy un ser humano pero declaro que soy un gato y todo el mundo tiene que pensar que soy de otra especie y me tienen que reconocer como tal; no tiene ningún sentido», alega. Y le preocupa en el deporte profesional femenino que los hombres se declaren mujeres y eso perjudique a la competición femenina.

Los argumentos de Vox son fuertemente rebatidos por el Gobierno de Canarias, quien recuerda que además esta ley fue aprobada por los siete grupos del Parlamento y Vox carece de representación, «No reconocen el diálogo que se ha generado con los partidos que tienen representación en el Parlamento; es una visión colonial, de fuera ,porque no miran el respaldo parlamentario y solo es maquillaje y marketing político», censura la viceconsera de Igualdad y Diversidad el Gobierno canario, Silvia Jaén

Todos los partidos se pronunciaron a favor de incorporar la norma al reglamento autonómico. La sorpresa del voto a favor del PP fue mayúscula, porque ni siquiera el PSOE apoyó en Madrid la ley trans estatal que sigue debatiéndose en el Congreso, lo que suscitó las críticas de la histórica activista trans Carla Antonelli, de muchas feministas y de todo el movimiento LGTBI.

La viceconsejera de Igualdad recuerda a la grancanaria Isabel Torres, la protagonista de la popular serie Veneno, que falleció el pasado jueves a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón. En 1996, con 27 años, Isabel Torres se convertía en la primera mujer transexual de Canarias en adecuar su DNI a su identidad de género, gracias al reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sin necesidad de acudir al Supremo. Volvió a hacer historia en 2005, al ser la primera mujer transexual candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la viceconsejera Silvia Jaén es increíble que se preocupen por estos asuntos tan personales. «Qué vengan a cuestionar la existencia de Isabel como mujer solo me dan ganas de luchar», sentencia. «Isabel es tan mujer como yo. Yo soy mujer porque nadie me lo dijo, sino porque yo quiero ser mujer y es coincidente con mi nacimiento, pero en el caso de Isabel no, y no fue su fallo», enfatiza.

Entiende que los argumentos de Vox son pura campaña política y el Constitucional los va a desechar pues se ha pronunciado a favor en otras leyes .

La ley canaria protege el derecho de las personas trans e intersexuales a recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales o culturales por parte de la Comunidad Autónoma.