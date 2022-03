Un traumatólogo canario se une al frente solidario con los ucranianos

José Manuel García Castellano no tiene familiares directos, ni conocidos de años, ni vínculos profesionales con Ucrania, "sólo una necesidad imperiosa de hacer algo por ellos, porque no se puede pasar de puntillas ante una tragedia de esta magnitud y no tomar decisiones". Quien así se expresa contundentemente es médico traumatólogo del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria que, según sus propias palabras, "coyunturalmente" se ha vinculado a un grupo de ciudadanos ucranianos que están llevando a cabo diversas acciones en apoyo de su país desde la isla.

"Todo lo que hagamos es poco para paliar el sufrimiento de esta población", asegura, al día siguiente de conocer que las tropas rusas ya atacan hasta hospitales en el territorio ucraniano. "No sólo estamos hablando desde un punto de vista estrictamente humanitario, sino desde el propio egoísmo "de alguien que está viendo a niños que podrían ser mis hijos, a mujeres que podrán ser mi madre y al resto de países vecinos que viven con angustia la posibilidad de que sean ellos los próximos que caigan bajo las bombas rusas".

El traumatólogo canario explica que ha contactado en redes sociales con todos sus conocidos para ayudar

García Castellano ha iniciado su labor solidaria elaborando un listado de medicamentos prioritarios para enviar a Ucrania porque hasta ahora, el acento se había puesto en material sanitario más genérico "pero también hay que mandar productos concretos para patologías concretas. Es difícil imaginar", prosigue, "cómo mantener a personas que necesiten diálisis, a los pacientes oncológicos, que deben pasar revisiones continúas para darles las sesiones de quimio o radioterapia para salvar sus vidas, a los pacientes crónicos como los diabéticos" y así un largo listado de necesidades muy urgentes.

El doctor García Castellano tiene en su cabeza la posibilidad de impulsar iniciativas como la construcción de hospitales de campaña, "aunque ya sé que no es fácil; llevo varios días consultando con diversas organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) que me sirvan de orientación a la hora de aconsejar qué elementos son los más necesarios y con los colegios médicos provinciales que también están dando apoyo en esta situación tan terrible".

"Durante la carrera estudiamos una asignatura que tiene que ver con medicina de guerra pero que, por supuesto, todos los facultativos tenemos bastante olvidada porque nunca se piensa que lo vayamos a necesitar, aunque creo que ahora no estaría mal refrescarla", señala el traumatólogo.

La iniciativa de este facultativo va encaminada también a crear hospitales de campaña en la zona

Este especialista señala a las redes sociales como una de las herramientas de las que ha echado mano ante esta situación de guerra "para intentar llevar a cabo una labor de concienciación entre mis contactos, profesionales o no de la medicina y poder ayudar del a mejor manera posible a esta población machacada por la guerra".

Otro de los asuntos que también preocupan al doctor García Castellano es la falta de generadores, "la falta de electricidad y de los servicios más básicos como el abastecimiento de agua y de calefacción porque un respirador necesita corriente y es un instrumento muy necesario cuando hay heridos en el campo de batalla".