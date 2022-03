Canarias se abre a rebajar el impuesto al carburante cuando lo haga Madrid

Habrá una rebaja en los impuestos que gravan la gasolina y el gasoil en Canarias, pero solo en el supuesto de que Madrid decida acudir a esa vía para detener la escalada de precios que sufren los ciudadanos. El vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró este miércoles que si el Ejecutivo central toca la fiscalidad, él hará lo propio, a pesar de la negativa expresada durante los últimos días por el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

Rodríguez coincidió con este último en que bajar ese impuesto no tendrá el efecto buscado de detener el rally alcista, ya que «el problema viene determinado por el precio de las materias primas y tácticas especulativas», y no por la fiscalidad. Ahora bien, en el momento que Pedro Sánchez decida explorar esa vía, el vicepresidente responderá con una rebaja de igual tamaño.

«Siempre hemos mantenido el principio de mantener el diferencial fiscal», explicó Rodríguez en una entrevista concedida a Canarias Radio. Es decir, aunque considere que pasaría lo mismo que cuando Sánchez redujo impuestos en la factura eléctrica –«el precio de la electricidad continuó subiendo», recordó–, en ningún caso el Ejecutivo canario dejaría que las Islas pierdan parte de su atractivo por contar con una menor carga impositiva.

¿Y qué hará España? A Polonia ya se le han sumado Holanda y Bélgica en el grupo de quienes han decidido bajar los impuestos sobre los hidrocarburos, y fuentes comunitarias aseguraron ayer que puede hacerse sin esperar por un permiso expreso de Bruselas. Pedro Sánchez sostuvo que su gabinete tiene sobre la mesa varias vías para reducir la carga sobre los ciudadanos, pero al presidente español le preocupa que fijar la mira solo en los impuestos se convierta en un pan para hoy y la misma, o más, hambre para mañana.

Intervenir el mercado

«La intervención de los mercados es la única forma de controlar los precios de la energía», sostuvo en esa misma línea el vicepresidente canario. Entre las medidas que se barajan se encuentra la de establecer un precio máximo. Hasta mayo del año pasado, en España el tope que podían exigir las energéticas por un megavatio hora estaba fijado en 180 euros.

Sin embargo, el Gobierno central decidió destopar ese mercado por miedo a recibir sanciones desde la Comisión Europea, que podría entender esa limitación de precios como una competencia desleal frente a otros países de la UE. Fue eliminar el techo y comenzar un encarecimiento del recibo de la luz sin precedentes. De ahí que tanto Rodríguez como Sánchez –y ministros como Félix Bolaños o Nadia Calviño– aludieran ayer a la posibilidad de gravar los beneficios de las energéticas como otro de los caminos a tomar.

No fueron los primeros. Un día antes lo mencionaron el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso; este último durante la presentación del informe Situación Canarias.

Una tercera manera de aliviar el bolsillo de ciudadanos y empresas es sacar el gas de la ecuación que conforma los precios de la energía eléctrica. Diferentes caminos para atajar «estos precios inaceptables que están convirtiendo en millonarios a algunos», según el vicepresidente canario.

La decisión está entre una inmediata bajada fiscal o la construcción de un marco más sólido

Todo este escenario inflacionista se dibujó antes de que las tropas rusas violaran la frontera ucrania. Las sanciones impuestas a Moscú suponen una importante contracción de la oferta de petróleo, lo que en virtud de las leyes del mercado debería traducirse en una presión al alza sobre los precios. Todas las posibilidades que manejan los gobiernos se reducen a dos: bajar impuestos o buscar mecanismos sólidos que hagan partícipes de las dificultades a productores y distribuidores.

En opinión del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Ángel Rodríguez, «estas prisas, urgencias y anuncios de sectores que se desangran» forman parte de la «demagogia habitual y el populismo barato». Realizó estas afirmaciones en base a la celebración la semana próxima de un Consejo Europeo «del que podrá salir un marco consistente» que, al menos a priori, contará con mayores posibilidades de éxito de cara a frenar definitivamente la escalada de precios de los carburantes.

Para el vicepresidente autonómico, «corregir el fondo» es la única solución. «Si Madrid baja el impuesto [sobre el carburante] un 15%, por ejemplo, aquí lo bajaremos un 15%, sí, pero ni allí ni aquí lo notarán los ciudadanos», avisó Román Rodríguez, que se mostró seguro de que el precio del combustible tardaría poco tiempo en subir también un 15%.

«El gobernador del Banco de España no habla de bajar impuestos, porque sabe que ahí no está el problema», insistió Rodríguez, que cargó contra Coalición Canaria (CC): «Eso lo dice la oposición oportunista, que no lo hizo [bajar impuestos] cuando estaban en el Gobierno en la anterior crisis económica. Lo que hicieron CC y el Gobierno de España del PP fue subir más impuestos que nunca en la historia. Ahora vienen con esta cantinela», detalló.

El barril de petróleo Brent abre al alza, termina por perder un 1,61% y se sitúa en los 98,3 dólares

En esa misma línea, el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, explicó en el Parlamento la incongruencia que supone «pedir una bajada de impuestos y al mismo tiempo demandar ayudas para los sectores más afectados. No se sostiene económicamente ni ante los ciudadanos, que entenderán que no es más que un ejercicio de mucha demagogia».

Por otra parte, Rodríguez confió en que la intervención sirva para reducir la cifra de 400 millones de euros que, según sus cálculos, perderían las Islas en el actual contexto. «Hace un año el megavatio hora costaba 45 euros; hace una semana, 550, y en cuanto se anunció que Europa iba a tomar medidas, bajó a 270. ¿Cómo se llama eso? Si queremos ser benevolentes, caos, si queremos ser rigurosos, un sistema energético manipulado», enfatizó.

El barril de petróleo Brent abrió ayer al alza y costó hasta 102 euros. Tampoco es inmune a las advertencias y a las 20.00 horas cotizaba a 98,3 dólares (-1,61%).