«Los próximos años serán muy negros para el pueblo saharaui»

¿Qué une a los nacionalistas vascos y a los canarios?

Somos diferentes, pero tenemos nuestras especificidades, una forma de ver la vida diferente y un fuerte sentimiento de pertenencia. Por esto unimos fuerzas para nuestra candidatura europea. Nuestras voces tienen que ser oídas, porque nuestros intereses son diferentes a los generales.

¿Los partidos nacionalistas son la clave para que las comunidades logren beneficios específicos del Gobierno central?

Esa es la imagen que se quiere vender desde algunos ámbitos, que lo enfocan como un mercadeo. En muchas ocasiones demostramos tener más sentido común que aquellos que dicen defender los intereses generales. Hacen falta partidos que tengan una visión de los intereses generales y que, además, puedan defender los intereses particulares. Cuando un diputado quiere plantear una cuestión dentro de un partido grande lo ponen a la cola, porque hay otros 60 antes. En nuestro caso podemos plantear de una manera más rápida esa cuestión que preocupa en nuestra comunidad autónoma.

¿El nacionalismo tiene ideología?

Todos los partidos tienen ideología o, al menos, deberían tenerla. Si por tener ideología se refiere a que hay que pactar solo con aquellos que te son afines, hay que tener en cuenta que la política consiste en llegar a acuerdos. Si te autoimpones límites haces un flaco favor a quienes representas. El objetivo debe ser sacar adelante la mayor parte posible del programa, que es la brújula, y para eso hay que ponerse de acuerdo. Nosotros tenemos la ventaja de estar muy centrados y podemos pactar con unos y con otros. Solo tenemos el límite de no pactar con el totalitarismo, la intolerancia y el racismo.

¿Cree que España ha actuado con responsabilidad con el viraje político sobre el conflicto del Sáhara?

No. Creo que no lo tenía que haber hecho. España estaba recibiendo fuertes presiones con la llegada de pateras a Canarias o la crisis de Ceuta, donde se vio que el régimen de Marruecos juega con su propia población, incluso con niños. A esto se suman las presiones de Estados Unidos con el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, la presencia rusa cada vez mayor en el Sahel, los lazos de Marruecos con Israel o el rechazo de las tropas europeas en Malí, entre otros factores. A pesar de todas estas presiones, las cosas no se pueden hacer así. Tenían que haber hablado con los saharauis, con los argelinos y, sobre todo, con el resto de fuerzas políticas para contar con un soporte parlamentario.

"Tenemos que aclarar el ‘caso Pegasus’ y después valorar si hay que exigir responsabilidades"

Qué se puede esperar de esta nueva etapa de las relaciones Madrid-Rabat.

No es soportable cerrar los ojos ante una total ausencia de derechos humanos. Aunque se nieguen a admitirlo, la carta que envió Pedro Sánchez al rey de Marruecos reconoce implícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara y eso es una dejación como potencia colonizadora. El conflicto puede incrementarse dependiendo de cómo España gestione el tema del gas con Argelia. Además, veo un futuro negro para el pueblo saharaui en los próximos años. Podría pensarse que si hay un cambio de Gobierno las posturas pueden modificarse, pero no será así. Ahora utilizan el Sáhara como arma para minar al Ejecutivo, pero si entra el PP mantendrá las mismas decisiones, igual que ocurrió con Joe Biden y Donald Trump.

¿Considera que las explicaciones que ha dado el Gobierno sobre el caso Pegasus son convincentes?

Formo parte de la comisión de secretos especiales y lo único que dije al salir es que quedaba tela por cortar. Se aclararon algunas cosas, pero quedan muchos retazos por aclarar. No puedo hablar de la comisión, pero es indudable el malestar de los grupos catalanes. Si el Gobierno no hace algo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo tendrá muy mal para darles su apoyo. En este momento tiene los dos pies fuera.

¿A qué se refiere cuando dice que el Gobierno debe «hacer algo»?

Yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer, si tiene que cesar o dimitir alguien. No soy favorable a las dimisiones en este momento. Lo que tenemos que hacer es aclarar lo ocurrido y después valorar si hay que exigir responsabilidades. Con una dimisión ahora se puede tener la tentación de querer taparlo todo. No voy a cejar en que se aclare este tema, pero hay que ir poco a poco. Estamos indignados, pero también estamos acostumbrados a que nos espíen.

¿Cree que puede haber sido víctima de este espionaje?

Lo notas y sabes cuál es el momento. Cuando estábamos con el plan Ibarretxe hubo intentos de hackeo a dependencias del Gobierno vasco. Cuando la moción de censura a Mariano Rajoy veía publicadas conversaciones mías con algunas personas de mi ejecutiva en determinados medios de comunicación. Ahora no, pero puede llegar un momento en el que algún tema político se caliente y pueda ser objeto de interés. Estoy cabreado con esto y sé que no me van a decir toda la verdad, pero se trata de ir dando pasos. Sabemos que esto ocurre y así está la calidad democrática de España en estos momentos. Esperemos que mejore en el futuro.

"Admitamos que existe la migración económica y creemos cupos para gestionarla con orden"

Como socios del Ejecutivo, ¿confían en él?

Lo que les pido es que contacten con nosotros antes de lanzar un proyecto de ley, que no esperen a ver que las cosas se han torcido y hay que arreglarlas.

¿Tendremos elecciones anticipadas?

Todo dependerá del caso Pegasus y, sobre todo, de la reacción del Gobierno para dar una respuesta satisfactoria a todos los que se la estamos pidiendo. También está el factor de las elecciones andaluzas. El escenario ideal para Sánchez es llegar a las elecciones con los presupuestos encaminados, después las ayudas europeas, con una mejora de la economía, el conflicto de Ucrania frenado y con el precio del gas desligado de la factura de la luz, coincidiendo además con su presidencia europea. Si no logra apoyos para sacar los presupuestos adelante, igual decide convocar elecciones. Me puedo equivocar, pero creo que al verano llegaremos. Después habrá que ver el grado de tensión con los presupuestos.

Con la guerra de Ucrania se ha demostrado que la acogida de refugiados en las comunidades es factible. ¿Por qué no ocurre lo mismo con los migrantes que llegan a las costas canarias?

Para un español medio, la guerra de Ucrania no es igual que la de Siria. Es un conflicto que siente en el bolsillo, España está aportando ayuda y podría llegar a afectar más seriamente. Muchos refugiados ucranianos han llegado y se han integrados en las redes familiares y sociales que tenían en el país. Normalmente, la administración central es un tapón para estas cosas. Las comunidades autónomas se organizan mejor a la hora de disponer de medios y distribuir a las personas. Canarias está en primera línea y, además, es un Archipiélago, con lo que la migración se ha convertido en un auténtico problema por el colapso que produce. Creo que dejando a las comunidades la coordinación de este tema se gestionaría todo de forma más humana. La legislación europea y española confunde el asilo con la migración económica, que es la mayoritaria. Admitamos que existe ese tipo de inmigración y creemos unos cupos para tratar de gestionarla ordenadamente y así evitar muertes innecesarias.