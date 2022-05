Santa Cruz ya tiene proyecto para reparar la polémica fuente escultórica de Almeyda (Monumento a la Victoria), conocida popularmente como monumento a Franco, y ubicada entre la Rambla y la avenida de Anaga. El edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), señaló que se han elaborado dos propuestas de intervención, «una en la que se mantiene la escultura del Ángel y otra en la que desaparece» para hacer «transitable» la zona. La inversión es de 800.000 euros.

Tarife aclaró que la decisión de que se repare la fuente depende ahora del Gobierno de Canarias, pues «está obligado» a elaborar un catálogo de símbolos franquistas, «escuchando a los ayuntamientos» para determinar «qué elementos se deben retirar» y cuáles no.

«Santa Cruz ahora sí está preparada para recuperar una de las esquinas más bonitas de la capital. Solo falta que el Ejecutivo [regional] determine qué propuesta arquitectónica debemos tener en cuenta, con o sin la escultura», manifestó el también portavoz del PP en el Ayuntamiento.

De momento, la posibilidad de que el Gobierno establezca que todo el conjunto, incluida la fuente, sea considerado un símbolo franquista y, por lo tanto, deba ser retirado, no ha sido contemplada por la Corporación local chicharrera.

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias presentó en febrero el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, con unos 80 símbolos que aún existen en la capital. Entre ellos se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga. Al Ayuntamiento chicharrero no le basta, quiere un catálogo regional, «porque así lo establece la ley [de Memoria Histórica], no solo del municipio de Santa Cruz».

«La comunidad autónoma debe ponerse las pilas en este asunto, pues los chicharreros se merecen ya recuperar una de las mejores fuentes que tiene la ciudad», expuso Tarife, para quien la decisión «se está retrasando demasiado. No queremos que se siga señalando a Santa Cruz como un municipio que no quiere cumplir la Ley de Memoria Histórica, porque no es así», afirmó el portavoz municipal del PP.