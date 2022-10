Premio de Efe y Casa África a un relato sobre los sueños rotos de la migración

El periodismo de denuncia y el compromiso con el respeto de los derechos humanos son la base del reportaje Una chabola al final del camino, del periodista Agus Morales y el fotógrafo Pau Coll, ganadores del IV Premio Saliou Traoré de Periodismo en español sobre África, que otorga la agencia Efe, en colaboración con Casa África. El trabajo dibuja un mapamundi de las rutas migratorias que desembocan en Europa a través de la historia de migrantes que han terminado su camino en los asentamientos de chabolas de Lepe, Huelva, donde viven en los márgenes de la sociedad y soportan condiciones de vida extremas. «La vergüenza de la política es que en el campo español se vulneren los derechos humanos de tantas personas que llegan desde África; la vergüenza del periodismo es que hayamos convertido eso en invisible», afirmó Morales tras recoger el galardón.

«A pesar de que estamos en el siglo XXI, tenemos a cientos de personas viviendo en condiciones indecentes y explotadas en el campo», lamentó Morales. Por esto, el periodista subrayó que «vale la pena abrir los ojos a esa realidad y ser conscientes de que son los que trabajan para llevar fruta y verdura a nuestras mesas».

El objetivo del reportaje, publicado en Revista 5W, era reflejar la realidad de las migraciones de una forma reposada y escuchando a los protagonistas. «Queríamos visibilizar algo que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere saber porque, en contra del cliché, esos asentamientos chabolistas están en España y no en África», explicó Morales, quien reclamó un cambio de perspectiva a la hora de elaborar informaciones sobre el continente africano, ya que las historias siempre se plasman desde el punto de vista europeo.

Sobre la cobertura de informaciones relacionadas con el continente africano, Morales considera que existe un problema de industria, porque «hay profesionales que hacen un trabajo extraordinario pese a que, en ocasiones, no tienen medios en los que publicarlo». A su juicio, cada vez existe un mayor interés por conocer la realidad de África, sin centrarse en el hambre y la guerra. «Se empieza a hablar de África en clave de futuro», celebró el periodista.

En los márgenes de la sociedad

Los textos de Morales están acompañados de las fotografías de Coll, quien destacó que su trabajo fue complicado puesto que buscaba retratar a jóvenes que se encuentran en situación irregular, que no querían mostrar sus rostros por miedo. «Están en unas condiciones tan complicadas que algunos nos pedían, por favor, que las imágenes no se vieran en África», apuntó el fotógrafo. Los protagonistas no querían que sus familias supieran cómo están viviendo después del gran esfuerzo que han hecho para llegar hasta Europa.

Coll señaló que las imágenes que apoyan las historias «están muy buscadas», porque quería denunciar la existencia de asentamientos chabolistas a menos de 300 metros de una zona comercial o de un barrio residencial. En estos núcleos llegan a vivir más de mil personas, sin agua, sin luz y sin recogida de basura. «Aprovechaban el grifo de un cementerio para tener agua», recordó el fotógrafo.

Morales señaló que es «bonito» que se premie un reportaje en el que se les ha permitido transportar a los lectores hasta el lugar en el que viven los protagonistas. «Hacemos que toquen y huelan lo que ocurre, algo casi necesario para denunciar la violación de derechos humanos», defendió. Además, insistió en la importancia de que este tipo de periodismo «de largo recorrido» reciba reconocimientos como este premio, para poder continuar abordando temas que están «fuera de la agenda pública».

El director de Casa África, José Segura, afirmó que el reportaje elaborado por Morales y Coll «nos sitúa ante un África que no queremos ver y que está en España». Además, se preguntó «cómo es posible que permitamos que haya gente que malvive en condiciones extremas». Nasara Cabrera, directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, denunció la etnoestratificación del mercado laboral, porque la condición de migrante aboca a estas personas a desarrollar trabajos que no tienen en cuenta ni su formación ni sus conocimientos.

Nico Castellano, periodista de la Cadena Ser, explicó que lo habitual es «quedarse en el muro, en si los migrantes entran o no», pero en el relato premiado «hay unos periodistas que se molestaron en escuchar sus historias, porque se puede contar África de otra manera». Castellano reflexionó sobre el racismo y sobre las razones que nos llevan a aceptar que 140.000 ucranianos entren en España en menos de cuatro meses, pero no seamos capaces de aceptar que 12.000 africanos lleguen a Canarias en un año.

El trabajo premiado forma parte de una serie de reportajes sobre las rutas migratorias que concluyen en Europa titulada The Backway. Morales y Coll, ambos catalanes, recogieron hoy su premio, una escultura de María de Frutos y 5.000 euros, que les ha entregado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.