El Gobierno se abre a mejorar la ficha canaria de los presupuestos con enmiendas de CC

Este año parece que va en serio. La negociación entre el Gobierno central y CC para sumar los dos escaños nacionalistas en el Congreso, el de Ana Oramas y el de María Fernández, al apoyo de los presupuestos estatales del próximo año toma cuerpo y ya hay un principio de acuerdo para al menos cerrar el paso a rechazo inicial por parte de la formación canaria. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió esta mañana ante las dos diputadas de CC, con quienes se reunió en dependencias de la Cámara baja, a mejorar la ficha canaria en las cuentas públicas a partir de enmiendas de la formación nacionalista, en tanto que ésta renuncia a cambio a presentar una enmienda de devolución del proyecto presupuestario en el debate de totalidad de los próximos días 26 y 27.

Es un primer paso importante, según CC, al considerar que Bolaños les ha trasladó su interés por contar con esos dos votos y ahora todo depende de si durante el tiempo de tramitación del proyecto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acepta las enmiendas nacionalistas y se trasladan a un acuerdo “por escrito”. “Ha sido una reunión muy productiva e intensa donde el Gobierno está dispuesto a incorporar a los presupuestos las partidas que garanticen que se cumpla el REF, y para que las familias y los sectores productivos de Canarias estén en igualdad de condiciones que en el resto del país”, afirmó Oramas tras la reunión de hora y media con el ministro y con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

“Bolaños ha aceptado estudiar en las próximas horas y próximos días los planteamientos que ha hecho CC, y en base a ese primer acuerdo de reconsiderar las partidas que afectan a Canarias hemos tomado la decisión de no plantear una enmienda de totalidad y en este momento ofrecer una abstención como un primer gesto por nuestra parte para poder cerrar un acuerdo en interés de este país y en interés de Canarias”, subrayó la diputada tinerfeña antes de identificar los tres bloques de actuación en que deben mejorar las cuentas estatales: cumplimiento del REF a través partidas que “ahora están a cero”; un plan de reconstrucción para La Palma por los efectos del volcán; y medidas específicas para afrontar la crisis energética y la inflación que no se contemplan en las aprobadas por el Ejecutivo en este ámbito. Oramas aseguró que el proyecto de presupuestos “no cubren en este momento ni las necesidades ni de los ciudadanos y las empresas de Canarias para que tengan herramientas para afrontar la crisis que se nos viene encima, ni cumple el mandato legislativo que supone el REF, que no es un privilegio, sino una obligación del Gobierno y un derecho de los canarios que lo que hace es igualar las condiciones de desarrollo de los canarios a las del resto de los españoles”.

Oramas eludió concretar el importe total de las partidas que CC pretende mejorar o incorporar, entre ellas las relacionadas con los antiguos convenios de infraestructuras educativas u obras hidráulicas, las ayudas a las universidades canarias o el apoyo al comercio triangular de la ZEC. “Podemos discutir el importe, pero no el concepto para que se cumpla el REF”, advirtió. Tampoco cifró el coste de las medidas específicas contra la crisis, como la gratuidad de las guaguas urbanas e interurbanas en consonancia con la que el Gobierno ha decretado en el resto del país para los trenes de cercanías y media distancia, u otras equivalentes a las rebajas fiscales para el gas o el IVA que se han aprobado para la Península pero sin efecto en Canarias al no disponer ni de calefacciones, ni de la imposición indirecta aplicable en el resto del país. En relación con La Palma, CC reclama partidas a más de dos años vista teniendo en cuenta que estos serán con toda seguridad los últimos presupuestos de la legislatura, así como aplicar un 60 % de bonificación en el IRPF para todos los contribuyentes de la isla en los términos que aprobó el Congreso en una resolución en el marco del debate sobre el estado de la nación en julio. CC plantea que, frente a medidas para la Península, Canarias necesita garantizar que se cubra el 100 % del coste de los fletes marítimos ante la subida de estos de entre el 300 y el 500 % desde la pandemia, que afecta a todos los sectores económicos y a la cesta de la compra de los canarios, así como otras medidas para hacer frente a las consecuencias en el sector turístico en los próximos meses de la recesión económica que ya afecta a los principales mercados del Archipiélago como el alemán o el británico.

Tramitación vigilante

Ambas parte se dan ahora un margen de tiempo para concretar el acuerdo antes de que CC traslade a las votaciones su posición en función de la respuesta real que el Ejecutivo dé a sus reclamaciones. Es decir, los nacionalistas estarán vigilantes. Si el acuerdo se cerrara antes del debate de totalidad, las dos diputadas nacionalistas votarán en contra de las enmiendas de devolución de los grupos que las presenten. Si no se ha firmado ese documento que reclaman y se sigue negociando, se abstendrán. Otro tanto ocurrirá durante la tramitación del proyecto tanto en ponencia, como en la Comisión de Presupuestos, hasta el pleno donde se votarán las enmiendas parciales que queden vivas y las secciones de cada ministerio, y donde se produce también la votación de conjunto. CC votaría en contra de los presupuestos en ese trámite final si el Gobierno no ha admitido y aprobado sus enmiendas ni en comisión, ni en ese pleno final.

Todo parece indicar que el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque da por hecho que salvará el debate de totalidad de la próxima semana, no tiene aún atados aún los apoyos de sus socios parlamentarios, ERC, PNV y Bildu, para la tramitación de las cuentas en la Comisión de Presupuestos, e intenta contar con el voto de CC. Se da la circunstancia de que Oramas es la representante del grupo Mixto, en esa comisión y su voto, equivalente al de cada uno de los grupos vascos, podría ser decisivo para ese trámite, más allá de que los dos escaños nacionalistas canarios también podrían ser determinantes en el pleno si al Gobierno le falla alguno de sus teóricos apoyos actuales. “Espero que podamos avanzar en los próximos días y podamos comunicar, o bien antes de la votación de totalidad el próximo jueves, o a la semana siguiente, si se ha cerrado el acuerdo definitivo y cual es nuestra posición”, avanzó la diputada tinerfeña. “Esta renuncia a presentar una enmienda a la totalidad puede evolucionar antes del debate de la próxima semana, en las votaciones de comisión, o en la votación final de los presupuestos en el Congreso y en el Senado, en función de si hay un acuerdo definitivo si se han incorporado las enmiendas que hemos planteado”, insistió.

No se le puede seguir tomando el pelo a los canarios. pic.twitter.com/Y3f8qoS6Gd — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) 19 de octubre de 2022