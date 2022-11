El Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado este martes dio el visto bueno al gasto plurianual de 407,4 millones de euros en futuros ejercicios presupuestarios del Estado para hacer frente al pago de la Adenda sobre el Convenio de Carreteras 2018-2027 acordada entre ambos gobiernos. El consejero de Infraestructuras del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, subraya que con esta autorización se garantiza el pago de la adenda acordada y, por tanto, la liquidación de la deuda que mantiene el Estado con Canarias por los recortes a los que fue sometido el anterior Convenio de Carreteras durante los gobiernos que presidió el Partido Popular.

“Estamos ante una gran noticia porque es el paso decisivo hacia la firma de la Adenda con la que vamos a acabar con una deuda que el Estado mantiene con Canarias desde hace 10 años”, aseguró Franquis, “es una magnífica noticia porque, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, prácticamente se cierra de forma definitiva este conflicto del Convenio de Carreteras de más de una década, y porque se cumplen los plazos que había previsto el Gobierno canario de firmar la Adenda antes de final de año tras autorizar a la ministra a firmar este convenio”.

Franquis: "Con la firma de la Adendavamos a acabar con una deuda que el Estado mantiene con Canarias desde hace 10 años”

Según explicó el consejero, tras la autorización del gasto plurianual aprobada ayer en Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene ahora vía libre para tramitar la Adenda acordada y proceder a su firma. Gracias a esta Adenda, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda dispondrá de 407,4 millones de euros adicionales a los 1.200 millones del Convenio de Carreteras firmado en 2018. Estas anualidades se ingresarán a Canarias en las anualidades 2026 y 2027, que en el Convenio firmado en 2018 carecían de ficha presupuestaria. Gracias a esta adenda el actual Convenio pasará finalmente a disponer de 1.607,4 millones de euros.

El consejero de Obras Públicas explicó que con la Adenda pactada con el Ministerio se resuelve la deuda del Convenio de Carreteras por obra que no se pudo ejecutar en su momento ante la falta de presupuesto entre los años 2012 y 2018 debido a los recortes que ejecutó el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy a las obras de carreteras en Canarias.

“Este no ha sido un logro fácil, pero hemos puesto en valor la política y la negociación para resolver problemas a los ciudadanos y no crearlos”, afirmó Franquis, “nosotros, al llegar al Gobierno, entendimos que la deuda por las obras que no estaban certificadas era mejor negociarla, porque no teníamos garantías de que se pudiera ganar en los tribunales. Así lo hicimos, negociando y dialogando, y estamos a punto de firmar una adenda que soluciona toda la deuda”.

El consejero Franquis recordó que se ha logrado agilizar la tramitación de la Adenda tras la reunión mantenida en septiembre con la ministra de Hacienda y tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta entre ambos gobiernos celebrada en octubre, como reconoce el acuerdo aprobado ayer en el Consejo de Ministros: “La Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio acordó el pasado 4 de octubre la tramitación de una nueva Adenda al convenio vigente, que tiene por objeto redistribuir nuevamente las anualidades, incrementar el presupuesto del convenio para asumir el déficit de financiación derivado del convenio con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, suscrito el 31 de enero de 2006 y modificar el anexo de las actuaciones objeto de financiación”.