La revolución del carnaval en Canarias

En 1983 un grupo de mujeres de San Bartolomé (Lanzarote) revolucionó el carnaval de Canarias al convertirse en la primera murga femenina del Archipiélago. Cuatro décadas después la formación sigue en activo con nuevas integrantes. Abrirse camino en un mundo masculino no fue nada fácil.

El carnaval también es de las mujeres. Aunque a priori esta afirmación parece incuestionable, no siempre ha sido así. No fue hasta el año 1983 cuando se creó la primera murga de Canarias integrada únicamente por mujeres: Las Revoltosas, agrupación reconocida con una de las Medallas de Oro de Canarias 2023.

La iniciativa, considerada en su época un atrevimiento, partió de ocho osadas mujeres del pueblo lanzaroteño de San Bartolomé (Manuela González, María Elena Machín, Juana Saavedra, Carmen Perez, Cena Martín, Gloria Hernández, Aurea Mauri y Mari Carmen Elvira) empeñadas en participar de forma activa en las fiestas. Con esta premisa se plantaron en 1982 en el desfile detrás de Los Batateros (murga masculina de San Bartolomé ya desaparecida) después de que esa formación se negara a que la murga fuera mixta. Ellos se vistieron de romanos y ellas, entre las que se encontraban mujeres de Los Batateros, de romanas.

Aurea Mauri, fundadora, directora y presidenta de Las Revoltosas durante 27 años (entre 1983 y 2010), acoge el reconocimiento que les ha otorgado el Gobierno de Canarias “con mucha alegría y satisfacción porque fundar una murga solo de mujeres y llegar hasta donde hemos llegado ha sido estupendo”.

En 1983 Las Revoltosas comenzaron los ensayos de las canciones y la puesta en escena, pero hasta el año siguiente no se estrenaron como murga en los carnavales de Lanzarote.

“En aquella época no estaba bien visto que hubiera mujeres murgueras, pero cabezonas seguimos adelante. Nos costó mucho trabajo”, admite Aurea. Entre las numerosas anécdotas que vivió con Las Revoltosas recuerda cuando la entrevistó el periodista Elfidio Alonso, miembro de Los Sabandeños. “Él venía de los carnavales de Tenerife y se quedó sorprendido al vernos actuar en el Parque Islas Canarias. Nos preguntó si teníamos arreglistas y autores de las letras y le dije que nosotras lo hacíamos todo. Luego no supo qué decir”, rememora Aurea.

Juana Saavedra, otra de las murgueras pioneras de Las Revoltosas, ha sido abanderada de la formación durante cuarenta años, hasta 2022, con la que ha recorrido los carnavales de Canarias. “Éramos unas valientes y unas desinquietas. Nos echamos a la calle, tuvimos éxito, el público nos aceptó y fuimos avanzando cada vez más. Dimos un gran paso”, subraya Juana. “Los Batateros no nos querían en la murga y decidimos salir detrás de ellos”.

El payaso, la fantasía vetada

Más de 200 mujeres han pasado por Las Revoltosas a lo largo de sus cuatro décadas carnavaleando. El número de integrantes ha ido variando con el paso de los años. En la actualidad son 21, pero han llegado a superar las 40.

De las letras se encargaban Queta Saavedra, Reyes Tabares y Aurea Mauri. Se alzaron con el primer premio de Interpretación, Letra y Música en el Carnaval de Arrecife en 1992, 1993 y 1996; el segundo, en 1990; y el tercero en 1995. Son afilarmónica desde el año 1997.

El diseñador lanzaroteño Manuel Camejo es el autor de las fantasías de Las Revoltosas y de muchas de sus puestas en escena tanto en los escenarios como en la calle desde el año 1989.

Las Revoltosas proponen las ideas y Camejo les hace “dos o tres bocetos”. “En aquella época no existían comparsas en Lanzarote y nosotras llenábamos ese espacio por la vistosidad de los diseños que lucíamos”, señala Aurea.

Eso sí, lo primero que trasladó Camejo a Las Revoltosas es que “él no diseña payasos”. La única vez que incluyó un disfraz con ese personaje fue cuando la murga eligió el circo como fantasía.

Camejo se encontraba estudiando Diseño de Moda en Madrid cuando recibió en 1989, primer año del concurso de murgas en el Carnaval de Arrecife, la llamada de un amigo suyo que cursaba Sociología cuyo padre se encargaba de hacer los tocados de Las Revoltosas. “Buscaban un diseñador que le diera un cambio a los diseños y desde el primer momento les dejé claro que yo no iba a diseñar pasayos en mi vida porque no es un personaje que me guste. Eso sí, el único payaso que diseñé, con la fantasía del circo, tenía corpiño y pelo natural. Aceptaron mi línea de trabajo desde que vieron mis diseños y así ha sido hasta ahora”, señala Camejo.

El trabajo del nuevo diseño comienza cada año en junio con tres esbozos de la nueva idea. Eligen uno de ellos y los dos restantes se desechan. En agosto empiezan a comprar el material para arrancar con la confección de los trajes.

Camejo es uno de los diseñadores más premiados del Carnaval de Lanzarote. Un año se encargó de diseñar la fantasía de 18 grupos de Lanzarote y Fuerteventura entre murgas, comparsas y equipos de coreografía. “Hubo una fase de las murgas en la que todos los diseños que estaban sobre el escenario eran míos”, detalla Camejo. También ha tenido éxito con las reinas adultas y murgas infantiles.

Las Revoltosas obtuvieron el primer premio de vestuario en el concurso de murgas del Carnaval de Arrecife en los años 1989, 1994, 1995, 1996 y 1997; el segundo premio en 1991; y el tercer premio en 1992, 1993 y 2012.

La nueva generación

La historia de Las Revoltosas la continúan las componentes actuales con Veneranda Rodríguez como nueva presidenta. “Me parece estupendo que continúen nuestro legado, pero creo que tienen que darle más vidilla y comprometerse más”, considera Aurea, que felicita a la Parranda Marinera Los Buches, referente en el carnaval tradicional del Archipiélago, por la Medalla de Oro de Canarias de este año. Aurea agradece a “todas y cada una de las personas que en su momento formaron parte de Las Revoltosas” y también al Ayuntamiento de San Bartolomé porque “hemos recibido siempre el apoyo de los que han estado al frente del Consistorio, de la corporación y del pueblo”.

Veneranda se incorporó a Las Revoltosas en 1985 y regresó después de unos años «para que la murga no decayera». Salieron en los pasados carnavales, aunque sin concursar, en los que lucieron fantasías de ediciones anteriores. También participaron en el encuentro de confraternización celebrado este año en Arucas (Gran Canaria) con las afilarmónicas Los Nietos de Kika y Ni Fú-Ni Fá, Medallas de Oro de Canarias.

En 2022 la exposición Las Revoltosas. Toda una revolución, comisariada por Pedro Ayose, mostró en la Casa Amarilla de Arrecife la historia de la murga, que se recoge en un libro que el Cabildo de Lanzarote acaba de editar. En 2008 pregonaron el Carnaval de Arrecife y desde 2022 una calle de San Bartolomé lleva su nombre.